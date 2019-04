Bambino di Battipaglia caduto dal balcone | aveva paura di rientrare a scuola? Le frasi

ultimenotizieflash

(Di martedì 30 aprile 2019) Ultime notizie da: il piccolo di dieci anni ha cercato di togliersi la vita perdi una maestra? La mamma smentisce tutto

carriolarossa : Battipaglia, bambino di 10 anni tenta il suicidio gettandosi dalla mansarda: 'La maestra non mi piace' - FirmatoMorgan : RT @magicaGrmente22: E come spieghi tutto ciò? ... 'La maestra non mi piace'. A Battipaglia un bambino di 10 anni tenta il suicidio gettan… - salernotoday : Volo di 10 metri per un bambino a Battipaglia, migliorano le condizioni del piccolo -