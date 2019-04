Ayrton Senna | il pilota che ha riscritto la storia della Formula 1

25 anni fa la morte di Ayrton Senna : Il 1 maggio 1994 il campione brasiliano moriva a Imola durante il Gran Premio di Formula 1. Foto e storia di un mito

F1 : 25 anni senza Ayrton - magico Senna campione eterno : La tragedia arriva ovunque, attraversa le tv, lascia un mondo e un Paese, il Brasile, tramortito dal dolore. Perché Senna non era uno come tanti, era un predestinato, il campione dei sogni e della ...

5 cose indimenticabili di Ayrton Senna - morto 25 anni fa : Il sorrisoL'umanitàLa capacità di guidareL'amiciziaL'ereditàAnche chi non lo ha visto in pista conosce il nome di Ayrton Senna. È così per chi entra nel mito, in questo caso sportivo. Ayrton Senna è stato uno dei più grandi piloti di sempre in Formula Uno e la sua morte, sulla pista di Imola il 1 maggio del 1994, 25 anni fa, è un ricordo chiaro nella memoria di molti. Impossibile dimenticare le immagini della sua monoposto a bordo pista, la ...

25 anni fa moriva Ayrton Senna - leggenda dello sport : Venticinque anni fa moriva Ayrton Senna, pilota di Formula 1 e tre volte campione del mondo nel 1988, 1990 e 1991: soprannominato "Magic", e' considerato uno dei piu' forti di tutti i tempi. Il 1 maggio 1994, sul circuito di Imola, erano ventisei piloti a sfidarsi sulle piste del mondiale e Senna era impegnato a contrastare l'ascesa di un giovane rampante pilota tedesco destinato a diventare il piu' vincente di sempre, Michael Schumacher. ...

Formula 1 - 'Ayrton Day' : a Imola si ricorda la leggenda Senna : Non è semplice spiegare cosa porti questi piloti a correre per uno sport così pericoloso come la Formula 1, a rischiare la vita ogni gara per seguire un'ambizione del tutto personale. Magari non ...

Imola. Torna la F1 in Romagna. Al 'Duo' Bellavista-Soglia tocca celebrare il mitico 'Magic- Ayrton Senna'. : ... uno in apertura della conferenza stampa con i piloti e l'entourage della Formula Uno , l'altro rivolto agli affezionati fans, provenienti da tutto il mondo, del grande pilota brasiliano che è ...

Ayrton Senna e l’eredità di un mito della Formula 1 che non muore mai : Se fosse ancora vivo Ayrton Senna sarebbe un ricco uomo d'affari di 59 anni, dal fisico ancora piacevole, chiamato dalle televisioni di tutto il mondo a dispensare pillole della sua schietta saggezza. A 25 anni dal quel tremendo 1° maggio a Imola, quando perse la vita in un incidente al settimo giro del Gran Premio di San Marino, il ricordo del pilota brasiliano è vivo più che mai. Di Senna non si parla spesso, ma appena si ...

Ayrton Senna - la sua Lotus 1986 al museo dell'Autodromo di Imola : La Lotus 98T John Player Special , la vettura guidata dal pilota brasiliano nel campionato del mondo di F1 del 1986 , è esposta da questa mattina all'interno del Checco Costa all'interno della mostra ...

Ayrton Senna inedito : "Io e Schumacher - i migliori" : Però qui in Brasile hanno già lanciato la campagna pubblicitaria che abbina la tua Williams alla Selecao, la nazionale di calcio che in estate disputerà la Coppa del Mondo in America. Lo slogan è: il ...

F1 2019 vedrà lo scontro tra Ayrton Senna e Alain Prost : Codemasters e Koch Media hanno annunciato che la più grande e spettacolare rivalità mai vista in F1 tra Ayrton Senna e Alain Prost potrà essere rivissuta in F1 2019, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2019. I fan che acquisteranno la ‘F1 2019 Legends Edition’ potranno guidare come Ayrton Senna nella sua McLaren MP4/5B 1990 e come Alain Prost a bordo della Ferrari F1-90, ...

L'Autodromo di Imola celebra Ayrton Senna - : Mercoledì 1 maggio L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà teatro dell'Ayrton Day in ricordo di Senna, a 25 anni dalla scomparsa del campione brasiliano. La giornata darà modo agli appassionati di vivere ...

Formula 1 - Turrini : 'Ho un rimorso : non aver parlato per l'ultima volta con Ayrton Senna' : Ho un rimorso. Noi dell'ambiente eravamo pervenuti alla conclusione, clamorosamente fallace, che ormai non ci fosse più il rischio estremo nei Gran Premi. Il sabato perse la vita questo ragazzo semi ...

Formula 1 - Papa Francesco riceve casco e statua di Ayrton Senna : Papa Francesco ha ricevuto in dono due omaggi speciali dedicati alla figura di Ayrton Senna . Un casco e una scultura in bronzo del tre volte campione del mondo di Formula 1, deceduto a Imola il 1 maggio 1994. A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della sua scomparsa si è svolta, durante l'Udienza Generale in Vaticano, la cerimonia di consegna ...

F1 - a Imola una mostra sul "magico" Ayrton Senna : Si potranno tra l'altro ammirare il Kart Dap n.17 guidato nel campionato del mondo del '78 e la sua ultima monoposto di Formula Uno, quella Williams-Renault così imbattibile nel '93 e così ...