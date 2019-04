Atletico Madrid | in arrivo Felipe Monteiro | prenderà il posto dell’interista Godin

Atletico Madrid - scelto il sostituto di Godin [NOME E DETTAGLI] : Diego Godin destinato a giocare nell’Inter la prossima stagione. I giornali spagnoli lanciano già il nome del sostituto all’Atletico Madrid: sarà Felipe Monteiro, 29enne centrale del Porto. I negoziati sono a buon punto e l’ufficialità, scrive oggi ‘Marca’, dovrebbe arrivare dopo il 25 maggio, all’indomani della finale di Coppa del Portogallo. Felipe Monteiro, brasiliano di 29 anni, è un centrale di ...

Momenti Di Gioia : Atletico Madrid - film porno girato nel parecheggio del Wanda Metropolitano! E Simeone... : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Scandalo in casa Atletico Madrid : girato un video porno nel parcheggio del Wanda Metropolitano! : Il produttore pornografico Ignacio Allende, in arte ‘Torbe’, ha girato un video porno nel parcheggio del Wanda Metropolitano, lo stadio dell’Atletico Madrid Nelle ultime ore, l’Atletico Madrid è finito nel bel mezzo di un vero e proprio Scandalo… hot! A dirla tutta, il club è stato ‘colpito’ indirettamente da quanto accaduto, ma in Spagna il caso è diventato virale in poco tempo. Fuori dal Wanda ...

Atletico Madrid-Valladolid 1-0 : Uno sfortunato autogol di Joaquín Fernández al 66° minuto, ha condannato il Valladolid alla sconfitta per 1-0 contro l'Atletico Madrid. Nonostante la sconfitta gli ospiti hanno avuto diverse ...

L'Atletico Madrid mette in vendita Diego Costa - : Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo, L'Atletico Madrid avrebbe deciso di mettere sul mercato il bomber Diego Costa, nonostante Simeone abbia ribadito di volerlo con sè anche per la prossima ...

Pronostico Atletico Madrid vs Valladolid - La Liga 27-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Valladolid, sabato 27 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Atletico Madrid-Valladolid, in programma sabato 27 aprile 2019. Sfida per l’onore. Nel 35° turno di Primera Division l’Atletico ospita il Valladolid per giocarsi le ultime carte per agguantare il Barcellona. Gli ospiti arrivano al Wanda ...

Atletico Madrid - segni di resa per Simeone : “Nel weekend il Barça sarà campione” : segni di resa per il Cholo Diego Simeone. Il suo Atletico Madrid, battendo di misura il Valencia, ha solo rinviato di una settimana la festa del Barcellona per il titolo. Nove punti a quattro giornate dal termine sono troppi per i colchoneros, blaugrana saldamente al comando della Liga. E così, a fine gara, il tecnico argentino si è definito realista: “Stiamo facendo quello che ci tocca, che è vincere e rimanere in corsa fino a ...

Liga spagnola : l’Atletico Madrid vince e rimanda la festa del Barcellona : L’Atletico Madrid ha vinto contro il Valencia per 3-2, rimandando dunque la festa del Barcellona al prossimo weekend L’Atletico Madrid si impone 3-2 sul Valencia in casa nell’anticipo della 34/a giornata della Liga e rimanda la festa scudetto del Barcellona. A sugellare il successo degli uomini di Simeone i gol di Morata al 9′ del primo tempo, di Griezmann al 4′ della ripresa e di Correa al 36′ del ...

Atletico Madrid-Valencia 3-2 : I padroni di casa dell'Atletico Madrid hanno ottenuto i tre punti grazie alla rete di Ángel Correa nel finale di partita, al 81° minuto, su assist di Partey, che ha permesso alla sua squadra di ...

L'Atletico Madrid rimanda la festa scudetto del Barcellona : Madrid, SPAGNA, - Non regalerà nulla fino all'ultimo l'orgoglioso Atletico Madrid , che all'indomani della vittoria corsara del Barca sull' Alaves , risponde imponendosi al Wanda Metropolitano su un ...

L’Atletico Madrid sfida il Valencia : appuntamento su DAZN : sfida decisiva per il futuro della Liga, giunta alla 34esima giornata, al Wanda Metropoltano dove l’Atletico Madrid ospita il Valencia. In caso di sconfitta dei “Colchoneros”, infatti, il Barcellona avrebbe la sicurezza matematica di confermarsi campione di spagna. I “pipistrelli” sembrano invece essersi ripresi dopo un inizio di stagione piuttosto balbettante e ora puntano a […] L'articolo L’Atletico ...

Inter - Sport Mediaset : Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta anche il Psg (RUMORS) : Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, e l'Inter è molto vicina alla matematica qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. 5 punti dal Milan sono tanti, e da questo punto di vista sarà molto importante il match di sabato sera contro la Juventus, partita sentita moltissimo dai tifosi Interisti e che potrebbe rivelarsi il match ball per staccare definitivamente il terzo posto in classifica. Ma oltre che di calcio ...

Mercato Sampdoria - Atletico Madrid all’assalto di Andersen : I gioielli della Sampdoria sono sempre di più oggetto del desiderio di molti club. Tra questi c’è un difensore nel mirino dell’Atletico Madrid, Joachim Andersen che sembrava essere destinato al Tottenham per una cifra intorno ai 40 milioni, anche se dalla Spagna il quotidiano AS parla di un interessamento fortissimo da parte del Real Madrid. Invece l’Arsenal sarebbe pronta ad offrire 20 milioni per il centrocampista belga ...