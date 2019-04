Astronomia | cosa potremo ammirare nel cielo di Maggio 2019

Astronomia - cosa osservare nel cielo di aprile : (foto: Getty Images) La primavera è ormai avviata. Le ore di luce a partire dall’equinozio dello scorso 20 marzo sono in aumento e lo saranno per tutto aprile, con un’espansione della durata del dì di un’ora e 18 minuti tra il primo e l’ultimo giorno del mese. La notte è più breve, ma complici temperature via via più miti, dedicarsi all’osservazione astronomica è di certo più piacevole rispetto al periodo precedente. Ecco una traccia per non ...

Astronomia : la vorticosa danza della baby stella binaria : Un gruppo di scienziati guidati dal centro RIKEN Cluster for Pioneering Research in Giappone ha scoperto una vera a propria nursery stellare, dove una nube di gas e polveri sta collassando per formare due massicce protostelle, ciascuna con una massa pari a circa dieci volte quella del Sole, che poi diventeranno un sistema stellare binario. Lo studio guidato da Yichen Zhang e pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy rappresenta la prima ...