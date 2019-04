Asta BTP-CCTeu | il Tesoro raccoglie 4 miliardi

Titoli di Stato - venduti in Asta 5 - 5 miliardi di Btp e 1 miliardo di bond a 7 anni. In lieve calo i tassi del decennale : Rendimenti stabili nelle aste con cui martedì mattina il Tesoro ha collocato Titoli di Stato per 6,5 miliardi di euro. La terza tranche del Btp a 5 anni, con scadenza 2024, ha avuto richieste per 3,8 miliardi di euro a fronte di un importo assegnato di 2,5 miliardi di euro e un rendimento salito di 1 centesimo da 1,71 all’1,72%. Il Btp a 10 anni, quinta tranche, ha visto richieste per 4,184 miliardi e un importo assegnato di 3 miliardi con un ...

Asta BTP a 10 anni - a 5 anni e CCTeu gennaio 2025 : rendimenti e domanda collocamento : L'ammontare di BTP a 10 anni offerto dal Tesoro si è collocato al massimo del range indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e compreso tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro. Considerando che ...

Asta CTZ e BTP'i - il Tesoro raccoglie oltre 6 - 2 miliardi : Rendimento in rialzo per i CTZ a 24 mesi, mentre cala per i BTP a 15 anni indicizzati all'inflazione europea. I CTZ con scadenza 29 giugno 2021 hanno registrato un rendimento pari allo 0,697%, ...

Asta BTP indicizzato scadenza settembre 2032 e CTZ giugno 2021 : rendimento e risultati collocamento : In questo caso il Tesoro ha collocato titoli per un ammontare totale pari a 3,5 miliardi di euro, al massimo della forchetta indicata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e compresa tra i 3 e ...

Asta BTP - il Tesoro fa il pieno e piazza 7 - 75 miliardi : Il Tesoro ha a ssegnato tutti i 7,75 miliardi di euro di BTP a medio e lungo termine offerti in Asta oggi. Per i titoli a 3 anni , con scadenza 15 luglio 2022, sono stati venduti 2,5 miliardi di euro ,...

Asta BTP - malgrado tensioni Def Tesoro fa il pieno : 7 - 75 miliardi : ...anche sul mercato primario La triplice Asta di oggi era considerata un banco di prova dell'appetibilità dei titoli di stato italiani tenendo conto della difficile situazione in cui versa l'economia ...

Pieno Asta BTP - tasso 5 anni sale a 1 - 71% : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Il Tesoro ha assegnato tutti i 6,5 miliardi di euro di Btp a medio-lungo termine offerti in asta, ma il tasso sulla scadenza a 5 anni ha segnato un deciso rialzo all'1,71% dall'...

Asta CTZ e BTP'i - buona la domanda : Rendimento in lieve calo per i BTP indicizzati all'inflazione europea, mentre si è dimezzato il rendimento sui CTZ. I CTZ con scadenza 27 novembre 2020 hanno registrato un rendimento pari allo 0,288%, ...

Tesoro - in Asta 2 - 9mld Btp-Ctz - tassi giù : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Il Tesoro ha venduto in asta due miliardi di euro di Ctz novembre 2020, con un rendimento in calo di 30 punti base a 0,288%. Il Btp indicizzato all'inflazione dell'Eurozona, ...