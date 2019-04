Ascolti TV | Social Auditel 30 aprile 2019 | È la serata di The Voice | la Ventura si

Ascolti TV | Social Auditel 29 aprile 2019 : GF 16 fa piazza pulita - primato assoluto nel Trend Topic con oltre 350.000 Tweet : Social Auditel 29 aprile 2019: Il GF 16 sbaraglia il Trend Topic Italiano Non ci sono rivali sui Social per il Grande Fratello 2019. Insieme ad Amici e Ciao Darwin, il reality condotto da Barbara D’Urso si conferma il programma più seguito sui Social. Su Twitter (h. 2.00) , il GF 16 ha ottenuto ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 aprile 2019 : Amici 18 spacca il sabato sera social con più di 300.000 Tweet e raggiunge Inter-Juventus : social Auditel 27 aprile 2019: Amici 18 è imbattibile nel Trend Topic del sabato sera. Su Twitter non rimane nulla a Ballando con le Stelle. Il sabato sera social dei programmi in tv è ancora una volta saldissimo nelle mani di Maria De Filippi. Nel Trend Topic italiano, l’hashtag ufficiale di Amici 18 ...

Ascolti TV | Social Auditel 26 aprile 2019 : Senza Ciao Darwin - Propaganda Live prende il controllo del Trend Topic superando 10.000 Tweet : Social Auditel 26 aprile 2019: Propaganda Live il programma più twittato, recupera la Corrida nel finale contro Gomorra 4, Quarto Grado è secondo. Senza il grande assente Ciao Darwin, il Social Auditel del venerdì sera vede un vincitore inaspettato. Propaganda Live è riuscita a prendere il controllo del ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 aprile 2019 : A raccontare comincia tu tiene testa alla partita con più di 10.000 Tweet : Social Auditel 25 aprile 2019: Raffaella Carrà non delude e ha quasi la meglio sulla semifinale di Coppa Italia Raffaella Carrà conferma il suo eccezionale impatto sul Trend Topic italiano. Nel giorno della seconda semifinale di Coppa Italia, A raccontare comincia tu ha registrato 11.000 Tweet con ...

Ascolti TV | Social Auditel 24 aprile 2019 : Milan-Lazio leader del Trend Topic - Chi l’Ha Visto tocca 6.500 Tweet - sorprende Dirty Dancing : Social Auditel 24 aprile 2019: Milan-Lazio prende 100.000 Tweet, Chi l'ha Visto il programma più seguito con più di 6mila Tweet Senza “Live non è la D’Urso”, la Rai prende le redini del Trend Topic italiano vincendo nettamente la serata Social. Milan-Lazio è il leader indiscusso, Chi ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 aprile 2019 D’Urso-Ventura : Il GF 16 vince con l’hashtag ufficiale - The Voice boom di oltre 200.000 Tweet : Social Auditel 23 aprile 2019: Testa a testa Social tra Barbara d'Urso e Simona Ventura Super confronto nel martedì sera televisivo tra la prima puntata di “The Voice” su Rai 2 e il GF 16, uno dei programmi imbattuti sui Social. Sarà, secondo le previsioni dei palinsesti, il primo e ultimo ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 aprile 2019 : La Pasquetta social è di Mina : social Auditel 22 aprile 2019: Più di 3.000 Tweet per lo speciale di Rai Tre dedicato a Mina Il lunedì di Pasquetta ha visto l’esclusione del GF 16 che tornerà in onda domani sera. A prendere il controllo del Trend Topic italiano dei programmi in tv è stato lo speciale di Rai 3 dedicato a Mina ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 aprile 2019 : Amici 18 si prende la Pasqua social superando i 350.000 Tweet : social Auditel 20 aprile 2019: Amici 18 spacca il Trend Topic con Tweet, a Ballando con le Stelle rimane Se Ballando con le Stelle continua a vincere negli Ascolti tv, Amici 18 risponde puntualmente con il netto dominio sui social. La puntata di ieri 20 aprile 2019 ha registrato l’impressionante cifra ...

Ascolti TV | Social Auditel 17 aprile 2019 : Non è la d’Urso primeggia nel Trend Topic con più di 20.000 Tweet : Social Auditel 17 aprile 2019: Live Non è la D'Urso supera 20.000 Tweet con vari hashtag. Segue Chi l'Ha Visto con 8.000 cinguettii La Champions League premia ancora Rai e Sky per la trasmissione in chiaro del quarto di finale Manchester City-Tottenham che ha invaso il Trend Topic con la somma finale che ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 aprile 2019 : Dopo la Champions - Di Martedì comanda il Trend Topic : Social Auditel 16 aprile 2019: Il programma di Giovanni Floris incassa più di 7.000 Tweet, male Le Iene, l'Aquila Grandi Speranze inferiore a 1.000 Tweet La Champions League non ha rivali, questo si sa. Ma a prendere il comando dei programmi tv in diretta (no pay tv) è a sorpresa La7 con “Di ...

Ascolti TV | Social Auditel 14 aprile 2019 : Che Tempo Che Fa vince di misura la serata social contro l’ultima puntata de “L’Amore Strappato” : social Auditel 14 aprile 2019: Che Tempo Che Fa vince di misura nel Trend Topic con sull'ultima puntata de "L'Amore Strappato. Nella sfida social di Domenica 14 aprile, prevale ancora una volta “Che Tempo Che Fa” sull’ultima puntata de “L’Amore Strappato”. La trasmissione ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 aprile 2019 : Amici 18 si prende la Pasqua social superando i 350.000 Tweet : social Auditel 20 aprile 2019: Amici 18 spacca il Trend Topic con Tweet, a Ballando con le Stelle rimane Se Ballando con le Stelle continua a vincere negli Ascolti tv, Amici 18 risponde puntualmente con il netto dominio sui social. La puntata di ieri 20 aprile 2019 ha registrato l’impressionante cifra ...

Ascolti TV | Social Auditel 17 aprile 2019 : Non è la d’Urso primeggia nel Trend Topic con più di 20.000 Tweet : Social Auditel 17 aprile 2019: Live Non è la D'Urso supera 20.000 Tweet con vari hashtag. Segue Chi l'Ha Visto con 8.000 cinguettii La Champions League premia ancora Rai e Sky per la trasmissione in chiaro del quarto di finale Manchester City-Tottenham che ha invaso il Trend Topic con la somma finale che ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 aprile 2019 : Dopo la Champions - Di Martedì comanda il Trend Topic : Social Auditel 16 aprile 2019: Il programma di Giovanni Floris incassa più di 7.000 Tweet, male Le Iene, l'Aquila Grandi Speranze inferiore a 1.000 Tweet La Champions League non ha rivali, questo si sa. Ma a prendere il comando dei programmi tv in diretta (no pay tv) è a sorpresa La7 con “Di ...