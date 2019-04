Anziano muore travolto da Tir su A2

Manduria : 14 minorenni picchiano e molestano Anziano per mesi - 66enne muore in ospedale : È stato seviziato da 14 ragazzini, molestato e picchiato, un uomo pensionato di 66 anni affetto da gravi problemi psichici. La vittima, dopo essere rimasta reclusa nel suo appartamento per paura di incontrare i suoi aguzzini, grazie all'intervento delle forze dell’ordine è stata trasportata in ospedale ma, dopo pochi giorni date le sue gravi condizioni è deceduta. Indagata la baby gang composta da 14 ragazzi, di cui 12 minorenni. Immediata ...