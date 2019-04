Anticipazioni Grey' s Anatomy | finale di stagione | un banco di nebbia ricoprirà Seattle

Blastingnews

(Di martedì 30 aprile 2019) La quindicesimadi'ssta per concludersi. Giovedì 16 Maggio andrà, infatti, in onda l'epilogo di una delle stagioni più lunghe dell'intero show. Ben venticinque episodi, infatti, hanno tenuto compagnia ai numerosi telespettatori nel corso degli otto mesi di programmazione. Un'edizione speciale che ha consacrato il telefilm come Medical-Drama più longevo della televisione americana battendo, addirittura, ER-Medici in Prima Linea. A circa due settimane dall'epilogo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 15x25, intitolata "Jump into the Fog". Un titolo che è quasi una premonizione stando allerilasciate dal famoso network.Sinossi ufficiale's15x25: 'Jump into the Fog' Come da tradizione per i telefilm prodotti e creati da Shonda Rhimes, anche l'ultima puntata della quindicesimadi'smetterà a dura prova i ...

