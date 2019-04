Amici 18 | Valentina ritorna nella scuola

Amici : è scontro tra Alberto e Mameli dopo l’eliminazione di Valentina. Ecco cosa è accaduto : Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica... L'articolo Amici: è scontro tra Alberto e Mameli dopo l’eliminazione di Valentina. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - continua la rivoluzione della Bertè : potrebbe ripetersi la sfida Valentina-Mameli : Loredana Bertè continua la sua rivoluzione all'interno di "Amici 18". Dopo le due proposte avanzate nelle scorse settimane e in parte accettate dalla produzione, puntualmente al termine della quinta puntata è arrivata una nuova idea della giudice speciale. Quest'ultima, infatti, non ha gradito l'eliminazione della ballerina Valentina alla conclusione della sfida finale con Mameli, poiché secondo lei la danzatrice della squadra blu è più ...

