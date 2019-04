Ambiente | la Marina Militare dà l’esempio | l’Accademia Navale di Livorno diventa

Earth Day - Marina Rei al Concerto per la Terra : "Musica per riflettere sulla tutela dell'Ambiente" : La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite (Earth Day) del 22 aprile rappresenta il momento di sensibilizzazione...

LegAmbiente dedica la “Giornata della Terra 2019” alla tartaruga marina : “Proteggiamo le nostre specie”: questo il tema dell’edizione 2019 della Giornata della Terra e tra tutte le specie Legambiente ha deciso di dedicare quest’anno l’Earth Day alle tartarughe marine, una specie antichissima dal grande valore simbolico. Immagine di longevità e di connessione col passato del Pianeta, la tartaruga marina rappresenta anche un simbolo di libertà (nuota per moltissimi chilometri) e di tenacia (torna a ...

Ambiente : 11 aprile “Giornata del mare e della cultura marinara” : Per la sua speciale collocazione al centro del Mediterraneo, l’Italia da sempre beneficia di una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico: il mare, un privilegio da difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni. Per questo motivo, la Repubblica italiana riconosce l’11 aprile di ogni anno la Giornata del mare e della cultura marinara, allo scopo di promuovere e sviluppare presso gli ...

2° Giornata del mare : al Pala J Marina dei Cesari incontro sul riciclo e la salvaguardia dell'Ambiente : La cura e la salvaguardia del nostro mare è dal punto di vista ecologico, culturale ma anche turistico e commerciale un fattore fondamentale della nostra agenda politica futura e un argomento ...

Ambiente : Costa - 'al via percorso per area marina protetta di Capri' : Roma, 8 apr. (AdnKronos) - "Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al ministero dell’Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l’area marina protetta di Capri". Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell’evento organizzato da Marevivo pe

Ambiente - Ministro Costa : “Al via percorso per l’area marina protetta di Capri” : “Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al ministero dell’Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l’area marina protetta di Capri“. Lo ha annunciato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell’evento organizzato da Marevivo per i dieci anni di Delfini Guardiani. “Ringrazio i sindaci di Capri e Anacapri per il loro impegno, l’isola dal primo maggio sarà plastic free e non solo per ...

Ambiente : nel Mare Adriatico al via il progetto Soundscape per la tutela della biodiversità marina : Valutare l’impatto del rumore ambientale sottomarino sulla fauna marina e in generale sull’ecosistema del Mare Adriatico settentrionale è l’obiettivo del progetto europeo Soundscape afferente al Programma Italia-Croazia di cui la Regione Marche è partner insieme al Ministero Croato dell’Ambiente e dell’Energia (MEE), ARPA Friuli Venezia Giulia, Blue World Institute (BWI) di Lošinj, CNR-ISMAR di Venezia, Fondazione Cetacea, ...

