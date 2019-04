Almeno un mese senza governo in Spagna | tutti fermi fino alle Europee | di F Olivo

Almeno un mese senza governo in Spagna : tutti fermi fino alle Europee : Gli spagnoli dovranno aspettare Almeno un mese prima di sapere ufficialmente chi li governerà per un periodo più o meno lungo del loro prossimo futuro. Tutto fa pensare che la formazione del nuovo esecutivo - che potrebbe essere monocolore socialista o di coalizione - sarà rinviata a dopo il 26 maggio. Quel giorno, infatti, oltre che per le Europee, in Spagna si voterà per il rinnovo dei governi regionali e di alcune ...

Botte all'ex compagna "Almeno tre volte al mese" : il killer di Stefano Leo era stato già condannato : Secondo "La Stampa" il 27enne era libero in attesa del processo di Appello. Anche sul movente iniziano ad esserci dei seri...

Inps in mano ai commissari - Almeno per ora. A quasi un mese dalla scadenza del mandato : Il nome su cui puntava il Carroccio era quello di Mauro Nori, ex direttore generale dell'Istituto di previdenza che però non ha accettato il ruolo di vice di Tridico, 43 anni, professore di Economia ...