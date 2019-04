Allarme dell' Onu | Crisi globale per resistenza ai farmaci

L'Allarme della CGIA : "Più Iva significherà più nero" : ... 'Di fronte a una crescita economica ancora molto timida e incerta, l'eventuale incremento dell'Iva condizionerebbe negativamente i consumi interni e, conseguentemente, tutta l'economia, penalizzando ...

Reddito - Allarme dell'Ocse : L'Ocse lancia l'allarme sul Reddito di cittadinanza . "Il Reddito di cittadinanza introdotto di recente rappresenta un trasferimento di risorse importante verso le persone in condizioni di povertà - ...

L Allarme della commissione Cultura 'Nel Def non ci sono i soldi per la scuola' : Un rinnovo soddisfacente sembra disatteso da quanto scritto a pagina 115 del Documento di economia e finanza: 'E' opportuno prevedere un rinnovo contrattuale più consistente', si legge quindi nel ...

Libia - l'Allarme degli 007 sull'invasione dell'Italia : "In 100mila pronti a partire" : Lungo la costa libica ci sono circa 100mila persone pronte a imbarcarsi per l'Italia appena ci sarà il segnale per farlo. E quel segnale è l'esplosione definitiva della guerra civile a Tripoli, dove l'offensiva del generale Haftar rischia di ottenere il riconoscimento di guerra vera e propria dall'O

Sri Lanka - l'Allarme ignorato prima della strage islamica di Pasqua : perché si poteva evitare la mattanza : Poco prima della strage di Pasqua in Sri Lanka, dal Dipartimento di Stato Usa era partito un allarme, come riporta Reuters, che metteva in guardia l'intelligence locale su "gruppi terroristici" impegnati a pianificare attacchi in "hotel e luoghi di culto", oltre che in località turistiche, centri co

GIORNALISTA UCCISA IN IRLANDA DEL NORD/ Lyra McKee "terrorismo" : Allarme della Chiesa : IRLANDA del NORD, 29enne GIORNALISTA UCCISA durante scontri con la polizia: si chiamava Lyra McKee, 'è terrorismo'. allarme Chiesa, 'tragedia non da oggi'

Uova di Pasqua - l'Allarme dell'esperta al New York Times : cioccolato fondente - gravissimi rischi : Pochi giorni alla Pasqua e alla scorpacciata di Uova: faremo insomma ingestione di cacao, i cui effetti benefici per la salute vengono esaltati a tutte le latitudini. Ma le cose non stanno esattamente così. Lo conferma Alice Lichtenstein, direttrice del laboratorio di nutrizione cardiovascolare dell

Stadio Roma - Consigliera Grancio lancia l’Allarme : “Il nuovo impianto non sarà della società capitolina” : Cristina Grancio, Consigliera DemA al Comune di Roma, ex M5S, è intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sulla delibera per annullare la dichiarazione di pubblico interesse sullo Stadio della Roma Tor di Valle, promossa da lei e da Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma. E’ cominciato l’iter in Campidoglio, saranno cinque le commissione capitoline che ...

L’Allarme dell’Istat : in Italia 5 mln di poveri assoluti - 28 - 9% della popolazione è a rischio : L'Istat ha il compito di sviluppare le statistiche Italiane per il progetto Agenda 2030, voluto dall'Onu. Dai 17 obiettivi da raggiungere emergono i dati sulla povertà assoluta, con 5 milioni di Italiani sotto la soglia minima. Siamo terzi in Europa per il numero di disoccupati, anche se il numero di laureati è sopra lo standard.Continua a leggere

Notre Dame - la pista dell'incidente : smentita l'ipotesi della saldatura - soccorsi partiti al secondo Allarme. Anni per il restauro : L' incendio che ha devastato Notre-Dame è stato domato, ma se la cattedrale simbolo della cristianità è ancora in piedi lo si deve all'intervento dei pompieri che sono entrati nei due campanili. Tutto ...

Notre-Dame - 24 ore dopo cosa resta della cattedrale. La Procura. 'Soccorsi partiti al secondo Allarme - primo alle 18.20' : LA POLITICA SI FERMA Piangono i parigini, si ferma la politica , come ha voluto il presidente Emmanuel Macron, che proprio stasera avrebbe dovuto annunciare in diretta tv importanti riforme. E che, ...