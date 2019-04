Alitalia | vettore senza rotta

tg.la7

(Di martedì 30 aprile 2019) Scadono i termini per le offerte, si va verso una nuova proroga. E i sindacati, dichiarano lo sciopero del settore il 21 maggio per 24 ore. Lavoreranno i controllori di volo

