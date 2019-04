Alfonso Signorini | ‘Sono stato truffato dall’agente di Pamela Prati’

Pamela Prati - rivelazione choc di Alfonso Signorini : 'Anche io sono stato truffato' : rivelazione choc di Alfonso Signorini durante il Maurizio Costanzo Show . Riguardano il caso del matrimonio di Pamela Prati. "L'aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo ...

La storia di Alfonso Signorini porta a galla una “scottante” verità : “La triste Pasqua di Alfonso Signorini“. Potrebbe essere intitolato così, se fosse un libricino. Invece è solo un post su Instagram nel quale il direttore di Chi si fa forza e dice quello che tanti vorrebbero dire: le sorprese dell’uovo, di solito, sono veramente orrende. Non fa eccezione la sua e così, dopo aver aperto un uovo che lui stesso dice essere costosissimo e averci trovato dentro un “cagnolino di ...

Alfonso Signorini apre l’uovo di Pasqua : “Sono incavolato nero” : Alfonso Signorini diverte su Instagram Non importa quanti anni hai, chi sei, che lavoro fai, l’apertura dell’uovo di Pasqua è sempre una cosa seria. Nessuno può fare a meno dell’emozione che regala la scoperta della sorpresa nascosta al suo interno. Nemmeno il Direttore più famoso d’Italia, Alfonso Signorini. L’Alfonso nazionale ha da poco preso dimestichezza […] L'articolo Alfonso Signorini apre l’uovo ...

Alfonso Signorini a CartaBianca - spaventosa rivelazione sul futuro di Alessandro Di Battista : un disastro : Siamo a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rai 3. Tra gli ospiti in studio c'è anche Alfonso Signorini, il re del gossip nonché direttore di Chi. Ma dalla Berlinguer non parlava di gossip, bensì di politica, tema sul quale è assai ferrato. Nel dettaglio, dicev

Alfonso Signorini : “Di Maio mi pare infoiato in modo sospetto - clamoroso. Nella foto tira fuori due metri di lingua” : Da una parte Matteo Salvini e il nuovo flirt con Francesca Verdini, dall’altra la relazione di Luigi Di Maio con la giornalista Virginia Saba. I due vicepremier questa settimana campeggiano sulle pagine del settimanale Chi entrambi alle prese con amori improvvisi e contemporanei: “ll tempismo è sospetto, anche se non si vuole essere malfidenti. C’è una gara tra i due a chi fa prima le cose“, ha dichiarato Alfonso Signorini a Un ...

Salvini e Di Maio - gara di fidanzate. Alfonso Signorini : 'Solo su Conte c'è mistero' : Direttore, la competizione tra Salvini e Di Maio passa anche dalle nuove fidanzate? 'Sta cambiando un mondo. Certo, il tempismo è fantastico. Si fidanza Di Maio e poi tocca a Salvini. Che belli! La ...