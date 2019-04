Albenga | presentazione Guida 2019 dei Ristoranti della Tavolozza presso Frantoio Sommariva

Albenga - il candidato sindaco Distilo : "A breve la presentazione ufficiale della società pubblica multiservizi P.G.I." : Dimostreremo come ci sarà un risparmio notevole lasciando l'economia in città e dando possibilità di occupazione ai nostri cittadini. Noi non stiamo promettendo assunzioni comunali, noi stiamo ...