Africa | nasce la Grande muraglia verde Così il clima torna a respirare e pure noi

(Di martedì 30 aprile 2019) L’umanità edifica muri e costruisce ponti da quando Homo Erectus si è fatto Homo Sapiens. Per alcuni, i ponti sono il simbolo salvifico dell’unione o dell’eterno passaggio. Per altri, numerosi nell’antica mitologia e nel Medioevo, uno strumento diabolico e si contano forse un centinaio di ponti del diavolo in Europa. Allo stesso modo, i muri non sono sempre e soltanto un maligno artifizio che difende un confine e stabilisce una frattura, ma si possono anche interpretare come un margine di sutura, un mezzo per evitare i conflitti. E, come scrive Claude Quétel in Muri: un’altra storia fatta dagli uomini, i muri “non pretendono di essere soluzioni. Sono risposte”.Muri. Un'altra storia fatta dagli uomini Prezzo: 20.4€Acquista su Amazon Non parlo qui del muro di Berlino né della sua edizione ...

