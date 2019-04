1 maggio a Sassari | un' intera giornata ai giardini tra musica | arte | cultura e sport

laprovinciadelsulcisiglesiente

(Di martedì 30 aprile 2019) Gianfranco Strinna, Fabrizio Pilo, AD di Verdevita, discuterà di economia circolare, Pierluigi Pinna, Ad di Abinsula parlerà di innovazione tecnologica, poi Paolo Appeddu, dirigente ed esperto di ...

Mov5Stelle : Avanti Tutti vuol dire avanti i più deboli, gli esodati, i pensionati minimi, le giovani coppie. Venite a incontrar… - Mov5Stelle : Il 2 maggio parte #AvantiTuttiTour, un tour in più tappe per incontrarvi nelle città e nei comuni in cui abitate, a… - Mov5Stelle : #AvantiTuttiTour arriva in Sardegna! L'appuntamento è in Piazza Castello a #Sassari, il 3 maggio dalle 18.00, per i… -