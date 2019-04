quotidianodiragusa

(Di martedì 30 aprile 2019) Millecentotrentatre'di cartone perchi e' morto sulnel 2018. E' l'iniziativa che l'UGL ha organizzato per l'1

quotidianodirg : 1 maggio, 1133 sagome nel centro di Palermo per ricordare vittime lavoro - Italpress : Top News: 1 MAGGIO, 1133 SAGOME NEL CENTRO DI PALERMO PER RICORDARE VITTIME LAVORO - GazzettaFi : 1 MAGGIO, 1133 SAGOME NEL CENTRO DI PALERMO PER RICORDARE VITTIME LAVORO -