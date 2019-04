Usa | media | “Sventato attacco terroristico da ex veterano convertito all’Islam”

Usa - media : sventato piano terroristico a Los Angeles - : Nel mirino ci sarebbero stati diversi obiettivi tra cui uno a Long Beach. I media americani parlano dell'arresto di un veterano di guerra che si sarebbe convertito all'Islam

Libia - media Usa : da Trump ok ad Haftar per attacco a Tripoli : La conversazione con Haftar è avvenuta dopo che il presidente egiziano Al Sisi ha incontrato il tycoon

GEO-FINANZA/ Russia-Usa - la mediazione che può portare più Pil all'Italia : L'Italia resterà attaccata all'export per spingere il suo Pil. Fondamentali saranno quindi alcune mosse di politica estera

Mediaset - Simona Ventura accUsa : "In tre anni che ho passato lì..." - lo sgarbo che non può digerire : Tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, per Simona Ventura. Dopo essere tornata a Mediaset partecipando a L’Isola dei Famosi – è rimasta senza impegni. Se non fosse stato per Maria De Filippi che l’ha voluta a Selfie, ad Amici ed a Temptation Island Vip, non avrebbe più lavorato. E così,

Germania - i media accUsano : è pieno di spose dell'Isis : I media tedeschi hanno in questi giorni lanciato l'allarme circa le numerose " spose dell'Isis " presenti attualmente in Germania. Il settimanale Der Spiegel ha di recente denunciato tale anomalia ...

Assemblea Mediaset - Vivendi esclUsa dal voto : Milano - Nuovo capitolo nel lungo scontro tra Mediaset e Vivendi. Il cda del Biscione, che si è riunito questa mattina prima dell'Assemblea, ha deciso di non permettere a Vivendi di votare nel corso ...

Fininvest blinda Mediaset - Vivendi esclUsa dal voto prepara ricorso : Ancora nessun segnale di pace tra Mediaset e Vivendi. Il Cda del Biscione ha negato ai francesi, che detengono quasi il 30% del gruppo italiano, il diritto di voto nell'assemblea che ha 'blindato' il controllo di Fininvest. Ma il mercato guarda soprattutto alla possibile alleanza televisiva internazionale e solo il fatto che Pier Silvio Berlusconi abbia ricordato che il mese di luglio è una scadenza che dara' maggiori segnali verso la sua ...

Media : giovani si fidano di tv e giornali ma Usano social media : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Isola dei famosi - la bomba di Alda D'EUsanio : "Cosa mi dicevano gli autori". Tremano Marcuzzi e Mediaset : Bombe su Isola dei famosi e Alessia Marcuzzi. Intervistata da Radio Cusano Campus, l'opinionista Alda D'Eusanio svela imbarazzanti verità dietro le quinte sull'edizione appena terminata: "Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l'ordine di non p

Libia sempre nel caos - l’Italia non si ritira da base Misurata. Cresce il numero dei morti. Monito Usa : immediato stop a guerriglia : Nessun ritiro italiano dalla base di Misurata, in Libia. Lo confermano fonti qualificate ad askanews, smentendo le notizie circolate sui social media riguardo a un rimpatrio dei soldati dispiegati nella città libica per via aerea. La notizia del ritiro italiano dalal base di Misurata sta circolando oggi sul web, dopo giorni di scontri alle porte di Tripoli tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del Governo di accordo nazionale di ...

Libia - forze Usa via dal Paese Media locali : «Missili lanciati contro Tripoli»|Il video : Il Comandante di Africom spiega il ritiro di un contingente americano. Combattimenti continuano a Sud di Tripoli

Usa - Trump : “La prossima settimana chiudo il confine se il Messico non ferma immediatamente l’immigrazione illegale” : Donald Trump minaccia la chiusura del confine con il Messico nel giro di qualche giorno. “Se il Messico non ferma immediatamente tutta l’immigrazione illegale verso gli Stati Uniti, chiuderò il confine tra i due Paesi la prossima settimana”, ha minacciato il presidente degli Usa tornando ad attaccare il Paese confinante perché “non fa nulla per ostacolare l’arrivo delle carovane di migranti” dal Centro America. “Il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Media Usano arresto di De Vito per colpire la Raggi per il ‘no’ alle Olimpiadi” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. “Domanda diretta: non pensi che per chi ha fatto dell’onestà una sorta di diversità antropologica, questa sia una botta molto forte?”, chiede Sommi in riferimento all’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale a Roma in quota M5S. “Non credo che sia una ...