Tennis | da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri Una nuova generazione

(Di lunedì 29 aprile 2019) Non c’è dubbio che da almeno un anno a questa parte sia un momento molto positivo per ilmaschile italiano, che negli ultimi 35 anni, dopo il ritiro dei “moschettieri” della Coppa Davis nel 1976, è stato molto spesso, se non quasi sempre inferiore come movimento rispetto a quello femminile. Ora tocca alle ragazze soffrire un po’, dopo il ritiro di Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Flavia Pennetta e invece tra i ragazzi ci sono dei giovani di qualità già affermati e qualcuno che può ricalcare le loro orme.Lasciando perdere i veterani come Andreas Seppi e Fabio Fognini, quest’ ultimo alla caccia dei top ten dopo il trionfo di Montecarlo, gli occhi sono puntati su due rampanti come Matteo Berrettini eSonego, il primo freschissimo vincitore a Budapest del suo secondo torneo ATP dopo quello di Gstaad dell’anno scorso, il secondo che ha fatto altrettanto nel Principato ...

