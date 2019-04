Tapiro d’Oro al tecnico Allegri | “Adani? Ho fatto fallo di sfondamento…”

Tapiro d’Oro Allegri – L’allenatore torna sulla lite con Adani : “ho fatto sfondamento come a basket” : Tapiro d’oro per Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus raggiunto da Valerio Staffelli dopo il battibecco con Adani Un battibecco, quello tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, che ha fatto il giro dei social e non solo. La schermaglia, andata in scena su Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, ha fatto meritare il Tapiro d’Oro all’allenatore della Juventus. Il livornese, raggiunto da Valerio ...

Tapiro d’Oro Wanda Nara a Striscia la Notizia : “Restiamo a Milano al 100%” : Tapiro D’ORO Wanda – “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini. Se gli ridaranno la fascia di capitano? Vediamo, non sarebbe un problema”. Wanda Nara, moglie e agente del centravanti dell’Inter Mauro Icardi, a Striscia la Notizia, nella puntata in […] L'articolo Tapiro d’Oro Wanda Nara a Striscia la ...

Tapiro d’Oro a Wanda Nara - la moglie di Icardi rassicura i fan sul futuro di Mauro all’Inter : La moglie e agente di Icardi a Striscia la notizia parla del futuro dell’attaccante argentino “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini“. Così Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, tranquillizza i tifosi nerazzurri sul futuro dell’attaccante ai microfoni dell’inviato di Striscia la notizia Valerio ...

Morgan - Tapiro d’Oro per il pignoramento della casa : ‘Non so dove andrò’ : Venerdì 19 aprile a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Morgan (da martedì 23 giudice di The Voice), dopo che il Tribunale di Monza ha pignorato la sua abitazione e messo all’asta l’immobile. L’inviato di Striscia ha raggiunto l’artista nella sua casa e gli domanda come sia finito in questa situazione. Morgan risponde: “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie ...

Jovanotti riceve il Tapiro d’Oro dopo le polemiche sul concerto a Plan De Corones (video) : Jovanotti riceve il Tapiro d'Oro dopo le polemiche sul concerto a Plan De Corones. L'artista di Oh, Vita! è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del tradizionale premio, assegnato a seguito degli attacchi ricevuti per l'organizzazione dell'evento in montagna che si terrà nel mese di agosto dopo le date nelle spiagge. Raggiunto da Valerio Staffelli, Jovanotti ha spiegato di essere rimasto stupido dall'intervento d Reinhold ...

Tapiro d’Oro a Sofia Goggia - Valerio Staffelli raggiunge la sciatrice : “oggi attapirata - dopo l’incidente miracolata!” [FOTO] : Sofia Goggia riceve il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: Valerio Staffelli raggiunge la sciatrice che si definisce ‘miracolata’ dopo l’incidente di sabato Sabato scorso, Sofia Goggia ha fatto prendere un brutto spavento a tutti i suoi fan. La sciatrice azzurra è finita fuori strada con la sua macchina, nel centro abitato di Sestriere, evitando per poco una vettura che ha improvvisamente frenato davanti a lei. La ...

Tapiro d’Oro per Belen e Stefano – Dal ritorno di fiamma ai guai giudiziari - le parole di De Martino : “non tutti i divorzi vanno a buon fine” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino intercettati da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’Oro: la coppia interrogata sul ritorno di fiamma e sugli ultimi guai giudiziari Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo essersi sposati e separati, sono tornati insieme. È questa la notizia di gossip che ha monopolizzato le prime pagine delle riviste di cronaca rosa questa settimana e che è stata sancita dai baci alla luce del sole ...

Milan - Donnarumma riceve il Tapiro d’Oro dopo la papera : “capita - che devo fare…” : Gigio Donnarumma protagonista della puntata odierna di Striscia la Notizia, Staffelli ha consegnato al portiere il Tapiro d’oro Gigio Donnarumma “attapirato”. Il portiere del Milan è stato pizzicato oggi da Striscia la Notizia, per la precisione da Valerio Staffelli, il quale gli ha consegnato il poco agognato Tapiro d’Oro. La causa di questo “premio” è dettata dalla papera del portiere durante la gara ...

Tapiro d’Oro per Diletta Leotta - il motivo del ‘premio’ per la giornalista : Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive italiane, è seguitissima sui social ed incanta con la sua bellezza. Nelle ultime ore ha ricevuto il Tapiro d’Oro, la puntata di Striscia la Notizia andrà in onda questa sera. Il motivo? La multa nei confronti di DAZN per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/2019. Ecco le parole di Valerio Staffelli: «Toglieranno soldi dal suo stipendio per pagare questa ...

Diletta Leotta - doppio Tapiro d’Oro : la risposta per il caso DAZN : Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro per la questione DAZN e Antitrust Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia. La conduttrice ha ricevuto la visita dell’inviato Valerio Staffelli per la questione DAZN e l’Antitrust. Quest’ultimo, ha condannato DAZN a una multa di 500.00 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli. E a […] L'articolo Diletta Leotta, doppio tapiro d’oro: la ...

Con il Tapiro d’Oro si spiega l’embargo di Al Bano dall’Ucraina : “La mia voce è come una bomba” : Si spiega finalmente l'embargo di Al Bano dall'Ucraina, recentemente inserito in una lista di 147 persone che non sono gradite dal Ministero della Cultura dello stato dell'Est Europa. L'artista di Cellino San Marco è stato immediatamente raggiunto da Valerio Staffelli per un immancabile Tapiro d'Oro come nemico pubblico numero uno dell'Ucraina ed è in questa occasione che l'artista ha spiegato il motivo per il quale sarebbe stato inserito in ...

