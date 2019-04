Tajani contro Virginia Raggi | “Deve andare a casa” e sul governo | “Spero finisca presto o

Sri Lanka : Tajani - ancora una strage contro i cristiani : Preghiamo per le vittime innocenti e lavoriamo per la libert di religione nel mondo". Cos in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sugli attentati avvenuti nello Sri Lanka.

Jean Claude Juncker fuori controllo : vede Antonio Tajani e gli fa il saluto militare : Jean Claude Juncker, appena arrivato in Aula a Strasburgo, ha fatto un giro di saluti. Quando, all'eurocamera, il presidente della Commissione ha poi visto entrare Antonio Tajani prima dell'inizio del dibattito, lo ha accolto con un saluto militare. E non è stato l'unico siparietto della giornata. P

Frasi su Mussolini - a Strasburgo Verdi e liberali contro Tajani che si scusa : Acceso dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo dopo le dichiarazioni del presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani sui presunti meriti di Mussolini che secondo Tajani avrebbe fatto ...

Da M5S all'Anpi - pioggia di critiche contro Tajani - che si scusa. Mussolini solidale : "Dico solo bella frate'" : "Il presidente Tajani non può fare una affermazione del genere, è un'affermazione che deve essere stigmatizzata: questo argomento è l'anticamera per cancellare il giudizio fondamentale dato dalla storia sul fatto che il Fascismo è stato la rovina dell'Italia, come il nazismo in Europa. Nel momento in cui l'Ue dice che le radici dell'Europa sono antifasciste non si può pensare che il fascismo sia un incidente di ...

La protesta dell’Europarlamento contro Antonio Tajani dopo le frasi su Mussolini : “Si dimetta” : protesta al Parlamento europeo contro il presidente dell'Assemblea, Antonio Tajani, dopo le sue affermazioni su Benito Mussolini. Eurodeputati in piedi in Aula per protesta: in molti chiedono all'esponente di Forza Italia di ritirare le sue dichiarazioni o di dimettersi dal ruolo di presidente del Parlamento Ue.Continua a leggere