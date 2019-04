Sventato un piano terroristico a Los Angeles

huffingtonpost

(Di lunedì 29 aprile 2019)una Los. Secondo quanto riportato dalle autorità statunitensi un veterano dell'esercito, convertito all'islam, aveva pianificato una serie di esplosioni in California come vendetta per gli attentati alle moschee in Nuova Zelanda. L'uomo è stato arrestato.Dicono le autorità che l'ex militare avrebbe progettato di attaccare un rally organizzato da gruppi di suprematisti bianchi a Long Beach. Manifestazione che non si è mai tenuta. L'arresto arriva meno di 48 ore dopo l'attacco di un suprematista bianco ad una sinagoga a San Diego. Secondo fonti riportate dai quotidiani californiani sembra che l'uomo "stesse cercando di entrare in contatto online con altre persone con idee vicine alle sue"

