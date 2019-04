Sondaggi elettorali, è testa a testa tra M5S e Pd. Guadagna punti il centrodestra (Di lunedì 29 aprile 2019) Secondo l'ultima rilevazione Swg realizzata per La7 sia Lega (31%) sia M5S (22,5%) perdono qualcosa, rispettivamente lo 0,7% e lo 0,5%. Buona la performance di Forza Italia (8,8%) e di Fratelli d'Italia (5,0%). Salvini conduce la partita, Pd e 5S si contendono il secondo posto.



