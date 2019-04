Serie A | l' Atalanta si sblocca nel finale e batte l' Udinese | la Dea ora è quarta

Serie A - Atalanta-Udinese 2-0 : De Roon e Pasalic regalano il quarto posto : L'Atalanta vince sull' Udinese e grazie ai gol di De Roon e Pasalic balza al quarto posto sorpassando la Roma. Critica la situazione per la squadra di Tudor che dovrà continuare a lottare per la ...

Serie A : Atalanta-Udinese 2-0 : ROMA, 29 APR - Atalanta batte Udinese 2-0, 0-0, nel posticipo della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Le reti del successo per gli orobici di Gasperini sono state messe a segno da De ...

Serie A - Atalanta-Udinese 2-0 : la Dea sogna la Champions con De Roon e Pasalic : L' Atalanta ha battuto 2-0 l' Udinese nel primo Monday Night della 34a giornata di Serie A salendo da sola al quarto posto, l'ultimo disponibile per la qualificazione Champions, a quota 59 punti. Una ...

Serie A - Atalanta stende l'Udinese. Fiorentina-Sassuolo live : Allenatore De Zerbi Arbitro: Fourneau di Roma In tv: diretta su Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre, e Sky Sport, numero 251 del satellite,

Serie A - posticipo Atalanta-Udinese 2-0 : 20.53 L'Atalanta coglie l'attimo,batte l'Udinese 2-0 e sale da sola al quarto posto Gli orobici fanno il match ma i friulani non stanno a guardare. Pussetto non sfrutta un'uscita maldestra di Gollini poi Musso vola su Gosens (testa) e sul destro al volo di De Roon.Pasalic sfiora due volte il bersaglio, al 44' Lasagna si divora lo 0-1 (pallonetto appena fuori).Ripresa.Larsen in anticico evita un gol sicuro,Musso ferma Gomez, al 72' De Paul ...

Risultati Serie A - 34^ giornata : tutto pronto per Atalanta-Udinese [FOTO] : 1/9 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Diretta Atalanta Udinese Live Serie A : Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale Diretta Atalanta Udinese - L' Atalanta ospita l' Udinese nel primo posticipo della 34esima giornata del campionato di ...

Serie A - la classifica dei punti in casa : domina la Juve - male l'Atalanta : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato quanto prodotto in casa dalle squadre che lottano per la Champions League. A dominare, nel computo della Serie A, è comunque sempre la Juventus, che ha raccolto ben 47 punti all'...

Serie A : Atalanta Udinese - Fiorentina Sassuolo : Atalanta Udinese alle 19 e Fiorentina Sassuolo alle 21 chiudono il programma della Serie A, RISULTATI E CLASSIFICHE, Gasperini, "nessuna fatica può frenarci" - "Viaggiamo forte da tanti mesi: non ci ...

Serie A - ancora bagarre per la zona Champions. Oggi tocca all'Atalanta : Il cuore del toro ha la meglio sull'anima del Milan, quella data per dispersa in settimana da Rino Gattuso e non ancora ritrovata. Un trionfo, con cui i granata agganciano in classifica l'Atalanta, ...

Serie A - Atalanta : nuovo stadio pronto in tre anni - si chiamerà Gewiss Arena : L'Atalanta di Gasperini, finalista in Coppa Italia. Lapresse 'Sono a Bergamo dagli anni '50, si è sempre parlato del nuovo stadio. Non è mai stato fatto, finalmente ora ci siamo. Il merito è ...

Serie A Atalanta - nuova struttura del vivaio intitolata a Favini : BERGAMO - "La famiglia Percassi ha deciso di intitolare la nuova palazzina del settore giovanile nel Centro Bortolotti a Mino Favini ". Lo ha annunciato il direttore operativo dell' Atalanta , Roberto ...

Serie A - Napoli-Atalanta 1-2 : highlights e gol 33esima giornata - Sky TG24 - : La 33esima giornata del campionato si è chiusa con la sfida del San Paolo: padroni di casa in vantaggio con Mertens, nella ripresa pareggia Zapata e poi Pasalic la ribalta. La squadra di Gasperini ...

Serie A - Napoli-Atalanta 1-2 : Zapata e Pasalic - rimonta da Champions : NAPOLI - Il Napoli spreca troppo e cade tra i fischi, l'Atalanta non si arrende e trova un colpo da Champions. In vantaggio con Mertens nel primo tempo, la squadra di Ancelotti si spegne nella ripresa ...