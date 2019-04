Sergio Ramelli | corteo della destra e botte a Milano | cariche della Polizia | tre feriti

A Milano ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo di militanti di estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli : A Milano ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo di militanti di estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, un membro del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile dell’Msi, che fu ucciso nel 1975 da alcuni esponenti

Milano - scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra al corteo per Sergio Ramelli : un ferito : Tafferugli a Milano tra manifestanti dell’estrema destra e polizia. Il gruppo, circa 300 persone, ha deciso di sfidare i divieti imposti dalla prefettura, e ha lasciato il presidio organizzato in ricordo di Sergio Ramelli per dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. È stato però bloccato dagli agenti di polizia in assetto antisommossa a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo ...

Imbrattata a Milano una targa che ricorda Sergio Ramelli : Milano, 29 apr., askanews, - La notte scorsa ignoti hanno lanciato della vernice rossa sul plexiglass che copre la targa posta in via Paladini a Milano dove il 13 marzo 1975 fu aggredito Sergio ...

Sergio Ramelli - il prefetto di Milano vieta il corteo a Casapound e Forza Nuova per commemorare il militante ucciso nel 1975 : Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione non potranno sfilare a Milano il prossimo 29 aprile per commemorare Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 dopo un’aggressione a colpi di chiave inglese da militanti di Avanguardia Operaia. Il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone, non concederà alcun corteo: come negli anni passati, sarà autorizzata solo una cerimonia, ovvero una manifestazione ...