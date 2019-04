Scoperta nelle Filippine una nuova specie di Homo : L'albero genealogico dell'uomo conta già numerosi intrecci, ma a quanto pare, le sorprese della nostra storia antica continuano. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto, infatti, i resti di ...

Scoperta una seconda regina d’Egitto : Interessante la ricerca appena pubblicata da una studiosa dell’Università del Québec. Lo studio sostiene che una seconda regina, finora sconosciuta,

Archeologia - uno studio rivela : 'Scoperta una nuova regina egizia' - : Secondo una ricerca condotta da una storica dell'arte dell'Università del Québec a Montréal, nel periodo tra la morte del re Akhenaton e l'avvento del faraone-bambino Tutankhamon furono due donne, e ...

Archeologia : Scoperta una nuova regina egizia : L'esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un'inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa ...

Università canadese : Scoperta una nuova regina egizia : L’esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un’inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa dell’Università del Québec a Montréal (Uqam). Una sintesi della ricerca che ha portato all’eclatante scoperta è stata pubblicata sul sito dell’ateneo c...

Archeologia - Scoperta una nuova regina egizia : L'esistenza di una regina egizia finora sconosciuta e di un'inedita diarchia tutta femminile allestita aspettando che il faraone-bambino Tutankhamon si facesse adulto viene sostenuta da una studiosa dell'Universita' del Que'bec a Montre'al (Uqam). Una sintesi della ricerca che ha portato all'eclatante scoperta e' stata pubblicata sul sito dell'ateneo canadese dove si sottolinea che "due donne, e non una, regnarono sull'Egitto nel XIV secolo ...

La Scoperta che ha fatto inorridire il web : strano “ragno sushi” trovato in una casa di Sydney : Una foto di un ragno dall’aspetto stranissimo, somigliante ad un pezzo di sushi, ha suscitato orrore sui social media. William Williamson, di Sydney (Australia), è rimasto sconcertato quando ha trovato questa inquietante creatura all’interno della sua abitazione. Il ragno, che si trovava sulle scale, aveva zampe che somigliavano a quelle di un granchio e protuberanze verdi che somigliavano a pezzi di cetriolo, come potete vedere nella foto in ...

La stirpe del vino - viaggio alla Scoperta di una storia tutta da bere - : Il grande divulgatore Attilio Scienza a Lecce presenterà il suo ultimo libro "La stirpe del vino", edito da Sperling&Kupfer in cui il professore ordinario fuori ruolo presso l'Università degli Studi ...

Egitto - Scoperta una necropoli con 35 mummie - FOTO E VIDEO : scoperta in Egitto un'antica tomba che conserva ancora 35 mummie, sarcofagi, anfore, vasi e materiali per maschere funerarie: considerata una vera e propria necropoli, in uso dal periodo tardo-...

Egitto - Scoperta una nuova necropoli : ecco cosa c'era dentro la tomba : scoperta in Egitto un'antica tomba che conserva ancora 35 mummie , sarcofagi, anfore, vasi e materiali per maschere funerarie: considerata una vera e propria necropoli, in uso dal periodo tardo-...

Egitto - Scoperta una necropoli con 35 mummie : scoperta in Egitto un'antica tomba che conserva ancora 35 mummie, sarcofagi, anfore, vasi e materiali per maschere funerarie: considerata una vera e propria necropoli, in uso dal periodo tardo-...

Scoperta una nuova gigantesca tomba a Luxor : nuova eccezionale Scoperta in Egitto, nella necropoli di Draa Abul Naga, a Luxor, a circa 700 km dal Cairo. Gli archeologi hanno ritrovato una tomba enorme che risale alla XVIII dinastia dei faraoni, tra il 1543 e il 1292 a.C., ed è considerata una delle più grandi tra quelle rinvenute nel vasto sito archeologico. Mostafa Waziri segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità d'Egitto: "Questa è la tomba più grande della Cisgiordania, ...

Kelsey Lu è una bella Scoperta : Kelsey Lu, Massimo Pericolo, Madonna, Vinicio Capossela, Fontaines D.C. : cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Un documento della CIA parla di una forma di vita aliena Scoperta nel 1988 su Marte? : Un documento della CIA parla di una forma di vita aliena scoperta nel 1988 su Marte? Oltre 13 milioni di pagine contenenti documenti “top secret“, sono state recentemente declassificate dalla CIA, facendo emergere alcune curiose indiscrezioni circa i metodi utilizzati negli anni 80 dall’agenzia di intelligence nello studiare le condizioni ambientali del pianeta rosso. Secondo […] L'articolo Un documento della CIA parla ...