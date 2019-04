Schio-Ragusa | Finale Serie A1 basket femminile 2019 | orario | programma e come vederla in

oasport

(Di lunedì 29 aprile 2019) E’ giunto il tempo dellascudetto diA1 di, che mette di fronte il Familae la Passalacqua, uscite indenni dalle duedi playoff finora affrontate.Le campionesse d’Italia si sono sbarazzate in semidi un coriaceo Fila San Martino di Lupari, che dopo la vittoria in gara-2 al PalaRomare sembrava avere grandi possibilità di portare almeno a gara-5 la sfida. Invece il Famila ha messo in mostra tutta la propria personalità, eliminando le Lupe in quattro partite. Ben diverso il destino della Virtus Eirene, con la rimonta da uno svantaggio di 2-0 culminata nella vittoria al Taliercio contro la Reyer Venezia, in un remake di quanto accaduto lo scorso anno, ma in più vaste proporzioni dopo la devastante prima metà di gara e il controllo (con qualche patema) della seconda. Per la quarta volta le due formazioni si affrontano ...

