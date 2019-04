Ramelli | a Milano scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : tre feriti Diretta : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha deciso di lasciare il...

A Milano estremisti di destra ignorano il divieto del prefetto durante la commemorazione di Ramelli. Scontri con la polizia : Scontri a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti di estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. Un manifestante è stato ferito. Il gruppo è stato fermato con fatica a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo dei militanti di estrema destra, con una carica di ...

Imbrattata scritta per Ramellia a Milano : ANSA, - Milano, 29 APR - E' stata Imbrattata nella notte la scritta in ricordo di Sergio Ramelli, il militante del fronte della gioventù di cui oggi si ricorda l'anniversario della morte, avvenuta 44 ...

Ramelli - cambia il corteo antifascista. La questura di Milano : “È vicino a quello di estrema destra”. Che non è autorizzato : La questura di Milano ha cambiato il percorso del corteo antifascista organizzato a Milano in risposta a quello annunciato, ma non autorizzato, dell’estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Come ogni 29 aprile, in occasione dell’anniversario della morte di Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù aggredito da alcuni esponenti di Avanguardia Operaia, i movimenti neofascisti di Casapound, ...

Milano - corteo vietato per Ramelli : sale la tensione : Milano, 29 aprile 2019 - Due commemorazioni istituzionali, un corteo-fiaccolata chiesto da CasaPound, Forza Nuova e Lealtà e Azione ma vietato dalla Prefettura. Si preannuncia una giornata di tensione ...

Sergio Ramelli - il prefetto di Milano vieta il corteo a Casapound e Forza Nuova per commemorare il militante ucciso nel 1975 : Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione non potranno sfilare a Milano il prossimo 29 aprile per commemorare Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 dopo un’aggressione a colpi di chiave inglese da militanti di Avanguardia Operaia. Il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone, non concederà alcun corteo: come negli anni passati, sarà autorizzata solo una cerimonia, ovvero una manifestazione ...