Psg | la panchina di Tuchel traballa | al suo posto potrebbe arrivare Benitez

forzazzurri

(Di lunedì 29 aprile 2019) Psg, ladi: al suoPsg esoneroLa figura di Thomassulladel Paris Saint-Germain non è più così salda. Dopo la sconfitta in finale di Coppa di Francia contro il Rennes, il presidente del PSG Al Khelaifi, starebbe pensando ad un cambio di guida tecnica. Secondo il Daily Mirror il nome che sta prendendo quota è quello di RafaLo spagnolo siede attualmente sulladel Newcastle ma dall’Inghilterra sono sicuri che la sua esperienza ha attirato le attenzioni del club parigino. In Francia non c’è però solamente il PSG, infatti anche il Marsiglia sarebbe sulle tracce dell’ex Liverpool, Inter e Napoli.LEGGI ANCHE :Criscitiello: “Dimenticate Insigne, il Napoli ha un nuovo gioiello! Ancelotti a Napoli per…”interessarti :Sabatini contro gli Ultrà: “Brutto gesto! I ...

I_AM_AM2301 : RT @SandroSca: Con Zidane in panchina 4 vittorie su 4 al Bernabeu 2 pari e 2 Ko in trasferta. A 3 dal termine Real è 3° a 65 pt. a +10 dal… - GuerrieroRN93 : RT @claubgarcia: #Mourinho e #Wenger favoriti per la panchina del #Psg. I due negli ultimi mesi sono sempre lì a #Doha, dove veramente si p… - PSG24hours : RT @claubgarcia: #Mourinho e #Wenger favoriti per la panchina del #Psg. I due negli ultimi mesi sono sempre lì a #Doha, dove veramente si p… -