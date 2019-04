Pronostici Serie B | 1 maggio 2019 | Consigli Scommesse 36^ Giornata

Pronostici Serie B/ Scommesse - quote : granata favoriti contro l'Ascoli - 35giornata - : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse fissate dalla nostra redazione per le partite della 35giornata del campionato cadetto, 27-28 aprile 2019.

Pronostici Serie A 34^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Torino-Milan - risultato da decifrare : Pronostici Serie A – Domani al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : pareggio tra Lecce e Brescia? : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, la stagione è arrivata nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione e salvezza. Il turno prende il via con la partita tra Benevento e Cosenza, il Palermo non può permettersi passi falsi sul campo del Livorno e con l’arrivo di panchina di Delio Rossi che ha preso il posto di Stellone. Trasferta difficile per il Verona sul campo del Pescara, scontro ...

Pronostici Serie A - 27-29 Aprile 2019 : Consigli Scommesse 34^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 34^ Giornata che si giocherà i giorni 27-28-29 Aprile 2019.Con lo scudetto già assegnato le ultime cinque giornate spostano inevitabilmente l’attenzione sulla lotta per la zona Champions e quella per la salvezza. E sotto questo punto di vista il nostro sabato calcistico è ricchissimo: il Bologna può mettere una seria ipoteca nella gara del Dall’Ara contro l’Empoli, la Roma ...

Pronostici Serie B - 26-27-28 aprile 2019 : Consigli Scommesse 35^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 35^ Giornata che si giocherà nei giorni 26-27-28 aprile 2019Per descrivere questo turno di Serie B vogliamo partire dalla fine, da quel posticipo tra Lecce e Brescia che mette di fronte le prime due della classe. Inutile dire come il Palermo, di scena a Livorno nel primo pomeriggio di sabato, debba necessariamente mettergli pressione, così come il Benevento non deve vanificare il ...

Riflettori puntati sul derby d’Italia : i Pronostici di William Hill per la 34a giornata di Serie A : Si comincia sabato pomeriggio con la sfida tra Bologna ed Empoli. I toscani sono all’ultima spiaggia e una vittoria – bancata da William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, a 4.40 – potrebbe tornare a far sorridere Caputo&co. Gli emiliani, invece, dopo le ultime belle prestazioni, potrebbero accontentarsi anche di un pareggio (3.70) o far definitivamente sfumare le speranze dell’Empoli conquistando i tre punti (segno 1 a ...

Pronostici Serie A - secondo i bookies per la prossima stagione sarà ancora dominio Juve : L’ottavo scudetto consecutivo è archiviato e in quota è già partita la caccia ai trofei della prossima stagione. Bookmaker subito all’opera dopo il titolo conquistato dalla Juventus sabato scorso: a quattro giornate dalla fine del campionato, i betting analyst ‘prenotano’ un altro campionato a tinte bianconere, con il nuovo titolo, riporta Agipronews, offerto a 1,45 sul tabellone Snai. L’obiettivo più ...

Pronostici Serie B - 22 aprile 2019 : Consigli Scommesse 34^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 34^ Giornata che si giocherà lunedì 22 aprile 2019.Il 34esimo turno di Serie B ci terrà compagnia a pasquetta fin dal primo pomeriggio, con la gara d’alta classifica in scena al Bentegodi. Tocca poi alla capolista lanciare la volata, con le risposte di Lecce e Palermo attese giusto qualche ora dopo.In ottica salvezza fari puntati sullo Zaccheria, dove il Foggia farà gli onori di casa ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse 33giornata : sarà scudetto per la Juventus? : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse fissate per le partite in programma nella 33giornata del primo campionato italiano, oggi 20 aprile 2019.

Pronostici Serie A 33^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Inter-Roma da X2 : Pronostici Serie A – Prende il via la 33^ giornata del campionato di Serie A. Si gioca al sabato con un posticipo di lunedì per il turno pre-pasquale. Aprirà Parma-Milan alle 12,30, alle 15 si giocheranno 6 partite, tra le quali lo scontro salvezza tra Empoli e Spal e quello tra Udinese e Sassuolo; alle 18 sarà il turno della Juve che ospita la Fiorentina e con un punto sarebbe campione d’Italia. Big match tra Inter e Roma nel ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Lecce rischia grosso in trasferta : Pronostici Serie B – Si gioca il campionato di Serie B, il campionato torna in campo nella giornata di lunedì per un turno che può risultato decisivo per il proseguo della stagione. Nel primo match grande partita tra Verona e Benevento con le due squadre che non possono permettersi passi falsi, il Brescia può avvicinarsi sempre di più alla promozione nel match davanti al pubblico amico contro Salernitana. Scontro salvezza quello tra ...

Pronostici Serie A - 20-22 Aprile 2019 : Consigli Scommesse 33^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 33^ Giornata che si giocherà i giorni 20-22 Aprile 2019.Quasi tutto concentrato in una sola Giornata questo 33° turno di campionato, che inizia a pranzo con la gara del Milan in terra emiliana a caccia di conferme in ottica Champions. Posizioni di vertice che passeranno anche dall’Olimpico, con la Lazio impegnata con il retrocesso Chievo, ed il super posticipo tra Inter e Roma.La ...

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : Cittadella favorito a Salerno - 33giornata - : PRONOSTICI SERIE B: la 33giornata di campionato prosegue con le partite di sabato 13 aprile, il Lecce ospita il Carpi per rilanciarsi immediatamente.

Pronostici Serie B 33^ giornata - i consigli di CalcioWeb : tanti match equilibrati - vittoria per il Lecce : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B. La giornata si apre venerdì con Pescara-Perugia, sfida in zona playoff. Sabato alle 15 in campo Lecce-Carpi, Salernitana-Cittadella, Crotone-Cremonese; alle 18 Venezia-Foggia. Domenica sarà il turno di Spezia-Ascoli e Padova-Cosenza alle 15, posticipo di lusso alle 21 tra Benevento e Palermo. Il posticipo di lunedì vedrà la capolista Brescia di scena in trasferta a ...