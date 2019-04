Primo maggio di Radio Fragola al Parco di San Giovanni

Troppi cantanti uomini al Concertone di San Giovanni? Arriva il contro-Primo maggio (al femminile) : In polemica con il Concertone di piazza San Giovanni tacciato, quest'anno, di maschilismo, all'Angelo Mai va in scena il "contro Primo maggio" delle donne. L'evento si chiamerà May così tante un gioco di parole tra il nome del locale, simbolo della controcultura musicale capitolina, e il termine maggio in inglese.Sul palco saliranno Angela Baraldi, la Giorgia di Quo vadis, Baby?, Nathalie che trionfò alla 4 edizione di X ...

Primo maggio - la rivolta delle donne escluse 'Solo quattro coinvolte - nessuna solista sul palco' : Al Concertone del Primo maggio è rivolta delle donne, mai così poche di fronte a tanti maschi. Su 77 cantanti, solo quattro sono le artiste: 'Sembra un evento organizzato nell'emirato del Qatar', ...

Orario inizio e fine concerto Primo maggio Roma 2019 : il programma : Orario inizio e fine concerto primo maggio Roma 2019: il programma La prossima festività che ci aspetta – dopo Pasqua, Pasquetta e la giornata della Liberazione, è il primo maggio. Mercoledì primo maggio ricorderemo la conquista, attraverso le battaglie operaie, del diritto alla riduzione a otto ore della giornata lavorativa. Tale successo venne fissato in una legge approvata prima nel 1867 nell’Illinois che poi, grazie all’impegno della ...

Meteo Primo maggio 2019 in Italia : previsioni e temperature per regione : Meteo primo maggio 2019 in Italia: previsioni e temperature per regione Il 1° maggio si festeggia in Italia la festa del lavoro. Una occasione importante per ricordare i diritti dei lavoratori e celebrata in molte città d’Italia. Da anni a Roma, con la attiva partecipazione dei sindacati Cgil-Cisl-Uil, si tiene il cosiddetto concertone in cui si esibiscono artisti nazionali e internazionali. Ma Roma non è l’unica città che ...

Concerto Primo maggio di Roma 2019 dove vederlo in diretta o streaming : Concerto Primo Maggio di Roma 2019 dove vederlo in diretta o streaming Anche quest’anno, torna l’appuntamento con il Concerto Primo Maggio di Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. Saranno 8 intense ore di musica live, condotte ancora una volta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, de Lo Stato Sociale. Tra i nomi presenti sul palco, ci saranno Noel Gallagher, Achille Lauro, Daniele Silvestri, Ghali, Ghemon, Coma_Cose, Subsonica e molti ...

Perché il Primo maggio è la festa dei lavoratori - Sky TG24 - : In Italia e in molti altri Paesi del mondo si ricordano in questa data le battaglie operaie volte alla conquista di diritti e sicurezza sul luogo di lavoro. Una festa la cui origine risale metà dell'...

Concerto del Primo maggio a Roma : la storia tra musica - denunce e qualche censura : Il più grande evento musicale live gratuito d’Italia. Questo è diventato, in quasi trent’anni di storia, il Concerto del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. musica e diritti, intrattenimento e riflessione si mescolano in un appuntamento che attira centinaia di migliaia di spettatori da tutto il Paese e tiene incollati davanti alla televisione italiani di ogni età. «Da spettatore mi piaceva scoprire a San ...

Tre appuntamenti di alta formazione sul management dello spettacolo che si svolgono il Primo e l'ultimo week end di maggio - 4 - 24 e 25 ... : ... Lorenzo Paolini - Condirettore e Direttore Editoriale, Francesco Abate - Giornalista professionista de L'Unione Sarda e Caporeparto Cultura e Spettacoli, Egidiangela Sechi - giornalista ...

Primo maggio 2019 a Napoli : arriva il concertone in piazza Dante : Come fu per il 2017, anche quest'anno l'evento nasce sotto la bandiera degli artisti, musicisti con a cuore le storie di resistenza e di riscatto che provengono da Napoli e da ogni posto del mondo e ...

Le previsioni meteo per il Primo maggio a Ragusa : previsioni meteo ancora gradevoli per chi vorrà trascorrere il 1° maggio, festa del lavoro, all'aria aperta. Qualche nuvola accompagnerà i vacanzieri

Primo maggio - 71 Stelle al merito del lavoro : ecco i premiati campani : NAPOLI. Mercoledì 1° Maggio alle ore 11 presso la Sala Newton - Città della Scienza - alla presenza delle massime autorità civili e militari, avrà luogo la cerimonia della consegna delle "Stelle al merito del lavoro" conferite dal Presidente della Repubblica a 71 nuovi " ...

Federalberghi - 8 - 1 milioni di italiani in viaggio per il Primo maggio : Sono circa 8,1 milioni gli italiani in viaggio per la festa dei lavoratori, un dato in crescita del 7,4% r ispetto all'anno scorso. A dirlo è Federalberghi sulla base di un'indagine realizzata da Acs ...

Concerto Primo maggio 2019 Roma - ci sarà anche Mara Venier : l'annuncio a Domenica In : FUNWEEK.IT - Potrebbe esserci un'incursione a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma dopo la promessa strappata da Ambra Angiolini a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica ...

"Lavoro è futuro" – il Primo maggio di Melendugno - Lecce - : Iniziative che terranno impegnata la cittadinanza in attività ludiche, dibattiti e spettacoli musicali dal mattino fino a tarda sera. A nome dello SPI provinciale esPrimo piena soddisfazione per l'...