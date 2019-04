huffingtonpost

(Di lunedì 29 aprile 2019) Lo stupro di una donna di 36 anni commesso da due militanti di CasaPound asmonta lache riconosce nel migrante "lo stupratore per antonomasia". E svela la paura propria'estremaa virilità"., direttore del Salone del Libro di Torino, in una intervista all', parla di una sorta di "sadomasochismo che molti neofascisti e qualche leghista covano in sé a livello simbolico", e che rivela, nelle violenze perpetrate dai "fascisti del terzo millennio", il mostro che si annida nella loroLo stupro diè l'ennesimo caso di violenza sulle donne. Questa volta però colpisce che a compierlo siano stati due esponenti di CasaPound, in un luogo di incontro frequentato solitamente dai militanti di estrema. C'è secondo lei un humus politico e culturale in cui può essere ...

HuffPostItalia : Nicola Lagioia all'HuffPost: 'A Viterbo cade la retorica di destra dell'uomo nero stupratore' - iirpo : RT @HuffPostItalia: Nicola Lagioia all'HuffPost: 'A Viterbo cade la retorica di destra dell'uomo nero stupratore' - lgfmefrance : RT @HuffPostItalia: Nicola Lagioia all'HuffPost: 'A Viterbo cade la retorica di destra dell'uomo nero stupratore' -