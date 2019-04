Napoli | parla Sconcerti | “Stagione deludente | Ancelotti deve spiegare cosa è successo”

Ultime Napoli - parla Ancelotti : “Episodio Callejon? Malessere della tifoseria. Siamo una società seria” : Ultime Napoli, parla Ancelotti: “Episodio Callejon? Malessere della tifoseria. Siamo una società seria” Ultime Napoli Ancelotti| Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”. Queste le dichiarazioni di Ancelotti Queste lee sue parole: “La maglia lanciata da Callejon e restituita dal pubblico? ...

Notizie Napoli - Insigne scontento : Ancelotti parla dello “scugnizzo” : Da un po’ di tempo a questa parte, il rapporto tra Insigne e il Napoli non sembra essere dei migliori. Lo “scugnizzo” ha già fatto intendere qualcosa, e non è detto che il suo futuro sia ancora nella città partenopea. A tal proposito, il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ha detto la sua sulla vicenda parlando a Milano durante la presentazione di un libro: “Insigne sente molto la responsabilita’ ...

Calciomercato Napoli - futuro Mertens : parla il papà Herman : Herman Mertens sul futuro del figlio Herman Mertens padre dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, è intervento in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, ecco quanto ha dichiarato sul futuro del figlio: “Penso che il record di Dries sia importante e siamo onorati di aver raggiunto Maradona. Ci siamo sentiti al telefono e nel giorno libero è tornato in Belgio per ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Come si fa a parlare di calo fisico?” : Carmine Martino, ha espresso il suo pensiero sulla stagione del Napoli nel corso di Radio Goal. Le sue parole : ” Domani contro il Frosinone mi aspetto una prova maiuscola sul campo, da parte della squadra. Spero che la squadra, pungolata sull’orgoglio, possa avere una forte reazione”, le parole di Martino che ha proposito della formazione aggiunge: “Non mi aspetto nessun colpo di scena. Non credo che Albiol domani ...

Ottavio Bianchi parla della stagione di Atalanta e Napoli : L’ex allenatore Ottavio Bianchi, ai microfoni di Rai Radio2 per “Italia Nel Pallone”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fenomeno Atalanta: “La parola progetto vuol dire tutto e niente, a Bergamo c’è un vero lavoro, c’è attaccamento da parte del pubblico e della città, già in Serie C c’erano 15 mila persone allo stadio. Ora una fantastica unione di gestione societaria e gestione tecnica ...

Napoli - al termine del match con l’Atalanta Ancelotti parla anche di mercato : “Per un’ora molto bene, abbiamo speso molto; poi, col pareggio, a livello fisico e psicologico, abbiamo avuto delle difficolta’. anche perche’ abbiamo giocato contro una grande squadra. Insigne? Ha giocato tre partite in una settimana, ha speso molto e ho preferito preservarlo per le prossime sfide“. Cosi’ Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parlando a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro ...

Archetti (GdS) : 'Se si parla di fallimento della Juve - lo è anche per Napoli e Inter' : I media sportivi in questi giorni stanno sottolineando la disfatta della Juventus in Champions League, nonostante la vittoria dell'ottavo scudetto di fila. Tanti addetti ai lavori hanno infatti parlato di "fallimento" completo bianconero, soprattutto perché è stato acquistato uno dei migliori giocatori al mondo (se non il migliore) Cristiano Ronaldo per cercare di vincere la Champions League, con i bianconeri usciti ai quarti di finale contro ...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “la cessione di Marek ha inciso sulla qualità del gioco degli azzurri” : L’agente del centrocampista slovacco ha parlato del trasferimento in Cina, soffermandosi anche sull’addio al Napoli “L’inizio è stato difficile, ora ci stiamo riprendendo. Marek sta imparando come si gioca in Cina, è un calcio totalmente diverso. Non ho potuto vedere il ritorno contro l’Arsenal ma penso sia normale essere eliminati da un club forte come quello inglese. Il Napoli senza Marek? La sua cessione ha ...

Davano il Napoli di Ancelotti quinto e ora parlano di fallimento per il secondo posto : Il rumore di fondo Il rumore di fondo diventa sempre più intenso. È il rumore delle critiche a Carlo Ancelotti. Critiche accompagnate da una serie di pensieri che rischiano di diventare luoghi comuni. Ieri l’edizione on line del Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo di un giornalista che è immediatamente diventato il punto di riferimento di buona parte dei seguitori del Napoli (tifoseria è termine eccessivo, fuori luogo). Una sorta di ...

Parlare di fallimento è da Tso - ma il Napoli di Ancelotti poteva e può fare meglio : Se è preoccupato Ancelotti… Se è preoccupato Carlo Ancelotti, figuriamoci gli altri. Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli ieri sera a fine partita non possono non essere la stella polare di qualsiasi ragionamento attorno alla squadra. Squadra che, dopo aver vinto in scioltezza 4-1 a Roma, ha giocato probabilmente le due più brutte partite consecutive della stagione. Una dietro l’altra. A Empoli, con la sconfitta per 2-1. ...

Ancelotti - parla la figlia : 'Contro il Milan aveva le lacrime agli occhi. Può restare a vita a Napoli' : Napoli è una bellissima piazza, con un entusiasmo unico in Italia e paragonabile a poche al mondo, e si tratta di una squadra che non vince da anni oggettivamente. Una squadra che è arrivata sempre ...

Napoli - parla la vittima della violenza alla Circumvesuviana : 'Ho paura di una vendetta' : Continua ancora a far parlare di sé la vicenda della 24enne che alcune settimane fa, precisamente il 5 marzo scorso, è stata vittima di una violenza a sfondo sessuale all'interno di un ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano, sulla Circumvesuviana. La giovane è stata infatti intervistata da diversi organi di stampa nazionali, a cui ha raccontato esattamente come sono andate le cose quel pomeriggio. Quando torna a quei terribili ...

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide (VIDEO) : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...