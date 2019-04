Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra DIRETTA : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

Milano - corteo per Ramelli : scontri tra neofascisti e polizia - due feriti Foto|Video : Un gruppo di militanti di CasaPound, guidato dal leader Gianluca Iannone, ha dato il via al «blitz» in viale Romagna, sfidando il divieto della prefettura. In contemporanea la manifestazione degli antifascisti, tenuti a distanza dalla questura

Ramelli - a Milano scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia : Ramelli, a Milano scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia Un gruppo ha lasciato il presidio organizzato dall’estrema destra per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista. Un uomo ha avuto un malore ed è stato soccorso a terra, non si sa se a causa degli scontri o meno Parole ...

A Milano ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo di militanti di estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli : A Milano ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo di militanti di estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, un membro del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile dell’Msi, che fu ucciso nel 1975 da alcuni esponenti

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : tre feriti Diretta : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha deciso di lasciare il...

Ramelli - a Milano scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia - : Un gruppo ha lasciato il presidio organizzato dall'estrema destra per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista. Un uomo ha avuto un malore ed è stato soccorso a terra, non si ...

Milano - scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra al corteo per Sergio Ramelli : un ferito : Tafferugli a Milano tra manifestanti dell’estrema destra e polizia. Il gruppo, circa 300 persone, ha deciso di sfidare i divieti imposti dalla prefettura, e ha lasciato il presidio organizzato in ricordo di Sergio Ramelli per dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. È stato però bloccato dagli agenti di polizia in assetto antisommossa a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo ...

A Milano estremisti di destra ignorano il divieto del prefetto durante la commemorazione di Ramelli. Scontri con la polizia : Scontri a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti di estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. Un manifestante è stato ferito. Il gruppo è stato fermato con fatica a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo dei militanti di estrema destra, con una carica di ...

Corteo a Milano - scontri in piazza : le immagini : scontri e un ferito durante il Corteo non autorizzato della destra per ricordare Sergio Ramelli a Milano.

Neofascisti a Milano - tensione e scontri : Almeno mille le persone al corteo organizzato dall’estrema destra. Cariche di alleggerimento della polizia

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia. Malore per manifestante rianimato a terra DIRETTA : Tafferugli sono in corso a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il...

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : un ferito Diretta : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Tafferugli sono in corso tra un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio...

Milano - corteo Ramelli non autorizzato. Scontri tra militanti di destra e polizia : un ferito : Tafferugli sono in corso a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il...

Basket - 23a giornata Serie A 2019 : Cremona-Milano e Venezia-Avellino le partite più attese in un turno ricco di scontri diretti : Andrà in scena tra sabato 23 marzo e domenica 24 marzo la 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. La regular season è ormai entrata nel vivo e anche la classifica sta cominciando ad assumere una fisionomia ben definita. Milano conserva stabilmente la testa della classifica, con Venezia che si sta dimostrando l’unica formazione in grado di poter impensierire gli uomini di Simone Pianigiani. Dieci sembrano invece le ...