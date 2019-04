Milan | Gattuso | “nella mia squadra c’era rispetto delle regole e storia”

Gattuso : 'Nel mio Milan regole e storia' : MilanO, 29 APR - "La salvezza del Milan era sempre stata il rispetto delle regole. Poche volte serviva l'intervento di Galliani e Berlusconi. C'era una grande mentalità, grande storia. E si rispettava ...

Milan-Gattuso - avanti fino al termine della stagione : Nonostante la pesante sconfitta patita ieri dal Milan contro il Torino " una battuta d'arresto arrivata al culmine di un periodo a dir poco complicato per i meneghini che ora rischiano di vedersi ...

Milan News - l’esito dell’incontro tra Gattuso e la dirigenza [DETTAGLI] : Dopo la sconfitta di ieri sera a Torino, giornata poco tranquillo in casa Milan, con il tecnico Rino Gattuso finito nell’occhio del ciclone. Nel pomeriggio di oggi c’è stato il confronto tra l’allenatore e la dirigenza, nelle persone del Presidente Scaroni, dell’amministratore delegato Gazidis e dei due dirigenti Leonardo e Maldini: la decisione è stata quella di confermare Gattuso fino a fine stagione. Fiducia, ...

Vertice a Casa Milan : ecco l'esito del faccia a faccia tra Gattuso e la società rossonera : Gennaro Gattuso alle prese con un momento nero per il suo Milan: Gazidis, Leonardo e Maldini lo hanno convocato per un faccia a faccia Gennaro Gattuso è stato convocato quest'oggi a Casa Milan per un ...

Milan - Gattuso niente esonero. Resta ma... : MilanO - niente esonero. Rino Gattuso , per ora, Resta al Milan . Al termine in una riunione svolta in sede alla presenza del tecnico calabrese e dei dirigenti Maldini , Leonardo e Gazidis , il club ...

Vertice a Casa Milan : ecco l’esito del faccia a faccia tra Gattuso e la società rossonera : Gennaro Gattuso alle prese con un momento nero per il suo Milan: Gazidis, Leonardo e Maldini lo hanno convocato per un faccia a faccia Gennaro Gattuso è stato convocato quest’oggi a Casa Milan per un incontro con Gazidis, Leonardo e Maldini. Un faccia a faccia senz’altro molto teso dopo l’ennesimo flop di una stagione che rischia d’essere disastrosa. Il quarto posto si allontana dopo la sconfitta contro il Torino e ...

Milan - vertice tra Gattuso e la dirigenza [DETTAGLI] : Una faccia a faccia di circa un’ora per fare il punto della situazione all’indomani della sconfitta contro il Torino tra Gattuso e la dirigenza del Milan al completo con l’ad Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini. Come mostrato dalle immagini di Sky Sport, Gattuso è entrato poco prima delle 15 per uscire in auto e mentre era al telefono poco dopo le 16. Subito dopo Gattuso, sempre in auto, è uscito anche Maldini. ...

Milan - Gattuso in bilico : per i bookies è pronto il sostituto [NOME E QUOTE] : Complice il disastroso momento del Milan e la messa in discussione di Rino Gattuso, rimangono d’attualità le quote sul nome del sostituto. Ha detto di voler restare ancora in Premier, ma nel calcio – l’esperienza insegna – non si sa mai quello che può accadere. Soprattutto se, come in questo caso, i rumors su Maurizio Sarri provengono dai bookmaker d’oltremanica, che possono analizzare la situazione da un osservatorio ...

Milan - Gattuso dai dirigenti : si decide il futuro : Il futuro di Gattuso appeso a un filo oltre che all'umore dei dirigenti rossoneri, con cui Rino si sta incontrando a Casa Milan. Gattuso all'indomani della sconfitta contro il Torino ha messo a ...

Gattuso a Casa Milan - incontra dirigenti : ANSA, - MilanO, 29 APR - Incontro a Casa Milan fra Rino Gattuso e la dirigenza rossonera. All'indomani della sconfitta contro il Torino che ha messo a rischio la qualificazione della squadra alla ...

Gattuso a Casa Milan : presenti Leonardo e Maldini : MilanO - Rino Gattuso nuovamente a colloquio con la dirigenza dopo il pesante ko per 2-0 contro il Torino. Il tecnico rossonero è arrivato a Casa Milan poco dopo le 15 e ha incontrato Leonardo e ...

On Air : Milan avanti con Gattuso. Mancini : «Balo comportati bene» : ... presentate oggi nel capoluogo piemontese: 'Sono orgoglioso - prosegue - Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport. Il mio ruolo si è concluso qui: complimenti alla formidabile tenacia,...

Esonero Gattuso - Pochettino si tira fuori : “Milan? Resto in Premier” : Esonero Gattuso, Pochettino declina il Milan – Il futuro di Rino Gattuso sembra ormai segnato. Il tecnico rossonero siederà in panchina per le prossime 4 gare di campionato poi, salvo clamorosi ripensamenti della dirigenza milanista, saluterà Milanello anche da allenatore. La sconfitta di ieri contro il Torino è stata forse la goccia che ha fatto […] L'articolo Esonero Gattuso, Pochettino si tira fuori: “Milan? Resto in Premier” ...

Gattuso convocato a Casa Milan - nuovo vertice con la dirigenza : c’è in ballo il suo futuro : Dopo l’incontro di ieri notte successivo a Torino-Milan, la dirigenza del Milan ha voluto avere un nuovo confronto con Gattuso, convocato nel pomeriggio a Casa Milan: c’è in ballo il futuro dell’allenatore rossonero Ieri notte l’ennesimo passo falso nel finale di stagione del Milan, sconfitto per 2-0 a Torino, ha fatto scattare un importante campanello d’allarme. Squadra spenta e sfiduciata, attacco anemico, ...