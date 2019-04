Migliora per il 1° Maggio | possibile fase fredda a seguire

Younes : ” Sono felice e grato al mister per l’opportunità di giocare. Voglio crescere e Migliorare per il Napoli…” : Younes nel post-partita di Frosinone-Napoli Younes nel post-partita ha rilasciato un’intervista in inglese. Il nostro inviato Antonio Giordano gli ha posto una domanda: “Hai fatto una grande prestazione, cosa ti aspetti dal futuro?”. Il giocatore ha risposto così: “Per me è importante rimanere umile, Sono molto felice per tutti i complimenti, ma è importante rimanere con i piedi per terra. L’importante è restare ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Yamaha ha effettuato un test al Mugello per Migliorare l’elettronica : La Yamaha in questo Mondiale 2019 di MotoGP non vuole lasciare nulla di intentato. Sfruttando le due settimane complete di sosta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, infatti, la scuderia di Iwata nei giorni scorsi ha organizzato un test speciale al Mugello con il suo collaudatore Jonas Folger, come ha svelato il sito Corsedimoto.com. Il pilota tedesco ha svolto una notevole mole di lavoro con un solo obiettivo: sviluppare gli ...

Google Foto chiede aiuto agli utenti per Migliorare il riconoscimento delle persone : Google Foto chiede l'aiuto degli utenti per il riconoscimento dei volti, per migliorare il proprio algoritmo dedicato sia alle persone sia agli animali. L'articolo Google Foto chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle persone proviene da TuttoAndroid.

Rating BBB - Conte : 'Dovremo Migliorare ma per ora va bene così' : "Dovremo migliorare sicuramente ma per il momento va bene così". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, interpellato a margine del forum Belt and Road a Pechino, sulla scelta di ...

Due nuovi Honor nell’olimpo dell’aggiornamento EMUI 9.1 : i Miglioramenti per fotocamera e non solo : Un gran da fare introno all'aggiornamento EMUI 9.1 va fatto registrare in questi giorni: anche per il brand Honor e non solo per quello Huawei. Sono sempre di più i dispositivi che, in queste ore stanno ricevendo appunto la prima beta della nuova interfaccia software e ora all'appello si aggiungono due nuovi smartphone di certo non di poco conto e abbastanza diffusi non solo in Cina e anche dalle nostre parti. Il riferimento è all'Honor V20 e ...

Huawei P30 Pro si aggiorna e Migliora la fotocamera e il sensore per le impronte : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P30 Pro, senza dubbio uno degli smartphone più desiderati del momento. Ecco le novità L'articolo Huawei P30 Pro si aggiorna e migliora la fotocamera e il sensore per le impronte proviene da TuttoAndroid.

Toninelli : «Virginia Raggi lotta e lotterà fino alla fine del mandato per Migliorare la città» : Il ministro Danilo Toninelli è stato ospite dell'emittente radiofonica Rtl 102.5. Durante il programma Non Stop News condotto, tra gli altri, da Pierluigi Diaco, il ministro delle Infrastrutture ha ...

Putin a Kim Jong-un "Bene gli sforzi<br> per Migliorare i rapporti con gli USA" : ...

Google Duo testa le videochiamate di gruppo - Instagram aggiunge i nuovi quiz nelle storie e Snapchat Migliora l’esperienza per Android : Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...

Microsoft Launcher 5.4 beta aggiunge il widget per seguire i mondiali di cricket e altri Miglioramenti : Ieri la società ha da annunciato che la versione 5.4 beta di Microsoft Launcher è disponibile per i beta tester, la quale non introduce cambiamenti di spessore, ma più che altro include una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug. Questa versione aggiunge un nuovo widget dedicato al cricket in alcune regioni tra cui Regno Unito, Australia e India è permetterà agli appassionati di questo sport di seguire la Coppa del Mondo. L'articolo ...

Nest ha riferito di aver adottato il log-in di Google per Migliorare la sicurezza degli account utente : Negli ultimi mesi Nest è stata tormentata da storie di hacking delle sue fotocamere di sorveglianza a causa di una cattiva gestione delle password e il loro riutilizzo, con Google che incoraggiava all'autenticazione a due fattori e resettava attivamente le password compromesse, ma un nuovo rapporto rivela che gli account Nest potrebbero utilizzare i log-in di Google. L'articolo Nest ha riferito di aver adottato il log-in di Google per ...

Persone con autismo : come Migliorare la qualità di vita e garantire loro un futuro : Cosa accade alle Persone con autismo quando i genitori o chi si occupa di loro non ci saranno più? Quale sarà il loro futuro? Questa domanda che angoscia molte famiglie che devono affrontare le problematiche quotidiane legate all’autismo trova una risposta nella Fondazione Fracta Limina Onlus. Nata il 20 luglio 2018, vede coinvolte famiglie e privato sociale (la cooperativa sociale Fabula Onlus) del Sud Milano. Essa si propone di ...

Il Grande fratello batte The Voice che però Migliora il suo share : La serata televisiva è vinta dal Grande fratello che nella puntata di ieri sera ha collezionato una serie di avvertimenti familiari da quello di Francesca De André alle minacce di Wanda Nara . La ...

Inter - senti Perisic : «Vogliamo la Champions. Dobbiamo Migliorare sotto porta» : MILANO - " Prima di subire il gol dalla Roma abbiamo avuto qualche occasione, ma non abbiamo segnato, commettendo un paio di errori in difesa. Contro i giallorossi abbiamo provato a dare tutto, dall'...