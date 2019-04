Michael Terlizzi insultato pesantemente senza saperlo | il Gf indaga sui concorrenti

GF16 - Michael Terlizzi confessa : “Non mi sono mai innamorato…” : Grande Fratello 16, Michael Terlizzi si racconta e svela di non essersi mai innamorato Questa sera andrà in onda la quarta diretta del Grande Fratello. Barbara d’Urso ha in serbo per la puntata odierna una sfilza di colpi di scena, a partire dalla lettera per Serena Rutelli, fino ad arrivare al confronto tra Guendalina Tavassi e … Continue reading GF16, Michael Terlizzi confessa: “Non mi sono mai innamorato…” at ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi fa una confessione sul suo passato : Michael Terlizzi parla della sua vita sentimentale e fa una confessione Questa sera andrà in onda la quarta diretta del Grande Fratello. Barbara d’Urso ha in serbo per la puntata odierna una sfilza di colpi di scena, a partire dalla lettera per Serena Rutelli, fino ad arrivare al confronto tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato. In queste ore però al centro dell’attenzione nel reality di Canale5 è finito di nuovo Michael ...

Gf 16 - Michael Terlizzi bullizzato nella casa dagli altri concorrenti? Polemiche sui social : Michael Terlizzi è vittima di bullismo nella casa del Grande Fratello? I telespettatori del reality di Canale 5 stanno facendo notare strani comportamenti di alcuni concorrenti. In...

GF 16 - Michael Terlizzi parla della sua malattia alle braccia : 'Cerco di non farlo vedere' : Michael Terlizzi si confessa a cuore aperto all'interno della casa del Grande Fratello 16: qualche giorno fa è tornato a parlare della malattia che lo affligge fin dalla giovane età e che gli ha causato non pochi problemi. Il giovane concorrente ha avuto un momento di sfogo con il dottor Lemme, tra i personaggi più criticati e controversi di questa sedicesima stagione del reality show. In quest'occasione, ha parlato apertamente della malattia ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi ha bestemmiato? Guarda il video della presunta bestemmia : Michael Terlizzi ha bestemmiato al Gf 16? Su Twitter da circa un’ora si rincorrono accuse e insinuazioni sul concorrente, colpevole secondo molti di aver appunto bestemmiato. Tutto è avvenuto un’ora fa e bisogna prestare... L'articolo Grande Fratello: Michael Terlizzi ha bestemmiato? Guarda il video della presunta bestemmia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF 16 - Michael Terlizzi potrebbe aver bestemmiato parlando con Gaetano Arenal : Risale a pochissimi minuti fa un dialogo tra Michael Terlizzi e Gaetano Arena al Grande Fratello che sta facendo molto discuterei. Stando a quello che si dice sui principali social network in queste ore, il figlio dell'ex naufrago Franco si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia mentre parlava con un altro concorrente di cinema. Non sappiamo se il ragazzo ha davvero imprecato davanti alle telecamere ma alcuni utenti del web, dopo aver visionato ...

Gf diretta - Michael Terlizzi ha bestemmiato? Il video : Grande Fratello, Michael Terlizzi ha bestemmiato? Accuse sul Web Michael Terlizzi ha bestemmiato al Gf 16? Su Twitter da circa un’ora si rincorrono accuse e insinuazioni sul concorrente, colpevole secondo molti di aver appunto bestemmiato. Tutto è avvenuto un’ora fa e bisogna prestare molta attenzione a ciò che dice Michael per avere dei dubbi sul […] L'articolo Gf diretta, Michael Terlizzi ha bestemmiato? Il video proviene da ...

GF 16 - la confessione piccante di Michael Terlizzi : 'Io e Gennaro ci siamo baciati' : Nella casa del Grande Fratello 16 il clima diventa sempre più bollente e, nel corso di queste settimane, abbiamo visto che uno dei giochi preferiti dai ragazzi è quello della bottiglia, dove spesse volte si lasciano andare anche a dei giochini abbastanza bollenti. E proprio in uno degli ultimi round del gioco della bottiglia c'è stato anche un bacio che ha avuto come protagonisti Michael Terlizzi e Gennaro. Il bacio nella casa del GF 16 tra ...

Grande Fratello : sta nascendo qualcosa tra Michael Terlizzi ed Erica? Leggi per saperne di più : A Michael Terlizzi piace Erica al Grande Fratello? Il gossip è esploso in questi giorni ma non nella Casa, bensì al di fuori! Chi ha parlato e ha lanciato lo scoop è stato papà... L'articolo Grande Fratello: sta nascendo qualcosa tra Michael Terlizzi ed Erica? Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 16 : Michael Terlizzi si dichiara a Cristian Imparato - il cantante lo rifiuta. La realtà però è un'altra... : Michael Terlizzi si sarebbe dichiarato a Cristian Imparato . Il figlio dell'ex naufrago Franco avrebbe fatto una proposta in piena regola all'ex bambino di Io canto . Ricevendo però un bel due di ...

GF 16 - il papà di Michael Terlizzi contro Cristian : 'Cattiveria gratuita - ha un debole' : Tra gli argomenti più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello vi è sicuramente quello legato alla presunta omosessualità di Michael Terlizzi, di cui si è tanto discusso dopo le insinuazioni che sono state mosse da Cristian Imparato. Il giovane cantante portato al successo dal talent show Io Canto di Gerry Scotti ha mosso dei dubbi sulla sessualità di Michael, dopo che quest'ultimo ha rivelato di non aver mai avuto relazioni ...

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi - il papà Franco : "Cristian Imparato ha cercato di penalizzare mio figlio. Mai detto nulla contro i gay" : Durante la prima settimana di Grande Fratello 16, Cristian Imparato, il cantante siciliano vincitore della prima edizione di Io Canto, ha praticamente insinuato che Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, concorrente "non famoso" della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, avesse qualcosa da nascondere riguardo la propria sessualità. Le paranoie di Michael, quindi, non sono tardate ad arrivare e il papà Franco, intervistato da ...

Grande Fratello : Franco Terlizzi difende Michael e attacca Cristian : 'Vuole penalizzarlo' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso, che tornerà in onda martedì 23 aprile su Canale 5 a causa delle festività pasquali. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Michael Terlizzi, al centro del gossip per una sua presunta omosessualità. Rumors che sono stati seccamente smentiti dal padre Franco, il quale ha rilasciato un'intervista dove ha difeso a spada ...

Franco Terlizzi attacca Cristian Imparato : “Vuole penalizzare Michael” : Michael Terlizzi, il padre Franco si scaglia contro Cristian Imparato al Grande Fratello Franco Terlizzi è tornato a difendere il figlio Michael, attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello 16. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non ha approvato le insinuazioni di Cristian Imparato. Il cantante siciliano, ex vincitore del talent show Io Canto, dopo aver […] L'articolo Franco Terlizzi attacca Cristian Imparato: ...