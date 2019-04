calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2019) E’ finito in pareggio e sul risultato di 1-1, iltra Realvalido per laspagnola. Darder al 37′ porta in vantaggio i catalani, al 49′ della ripresa Feddal sigla la rete del definitivo 1-1, entrambe raggiungono quota 44. RISULTATI 35^ GIORNATA SABATO Athletic Bilbao – Alaves 1-1, Atletico Madrid – Valladolid 1-0, Leganes – Celta Vigo 0-0, Barcellona – Levante 1-0 DOMENICA Valencia – Eibar 0-1, Girona – Siviglia 1-0, Real Sociedad – Getafe 2-1, Villarreal – Huesca 1-1, Rayo Vallecano – Real Madrid 1-0, LUNEDI’ Real1-1CLASSIFICA: Barcellona 83 punti; Atletico Madrid 74; Real Madrid 65; Siviglia, Getafe 55; Valencia 52; Athletic Bilbao 50; Alaves 47; Real Sociedad, Real44; Eibar 43; Leganes 42; Villarreal 40; Celta Vigo, Girona, ...

CalcioWeb : #Liga, il posticipo tra #Betis ed #Espanyol finisce in parità - Intralot_Calcio : #Liga La 35^ giornata del massimo campionato spagnolo si chiude con #RealBetis #Espanyol posticipo che andrà in sce… -