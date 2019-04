La mappa di Imperator | Rome diventa quella della Terra di Mezzo | grazie ad un volenteroso

eurogamer

(Di lunedì 29 aprile 2019) Come la maggioranza dei titoli strategici targati Paradox, anche il nuovissimoha ricevuto contenuti legati all'universo de Il Signore degli Anelli, precisamente parliamo di unapersonalizzata che ricrea ladiCome riporta PC Gamer, l'utente MattTheLegoman ha creato la suatramite il potente editor che il gioco mette a disposizione e ha postato il tutto su Reddit. Come potete vedere dall'immagine si tratta di una"grezza", che non mostra province o città, ma solo il terreno. Possiamo naturalmente aspettarci l'arrivo di decine di altri mondi fantasy come Azeroth e Tamriel, senza contare le sempreverdi mod total conversion a tema.utilizza una nuova versione del Clausewitz engine, tuttavia il gioco è stato creato con un occhio di riguardo verso la community dei modder, se siete interessati a modificare ladi gioco vi ...

