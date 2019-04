La lunga notte è il miglior episodio di sempre di una serie tv

huffingtonpost

(Di lunedì 29 aprile 2019) Partiamo subito con il dire che dopo due puntate di una specie di farsa in costume in cui gente che camminava a caso snocciolava frasi epiche ad altra gente incontrata a caso, la Hbo ha realizzato ildidi unatelevisiva. La, terza puntata dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, è in realtà un kolossal di un'ora e mezzo, di una potenza visiva e immaginifica mai visti sul piccolo schermo.Un plot serratissimo, aristotelicamente ancorato alle unità di tempo, luogo e spazio che ne irrobustiscono uno svolgimento senza fronzoli, senza punti morti e melendi sorta, che rende anche la storia narrativamente solida e appassionante. E che evita l'overbooking di immagini, luci e suoni in cui si poteva facilmente scivolare. Non cedendo nemmeno al rischio "spiegone", lasciando nel mistero e nel non detto domande alle ...

