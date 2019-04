La fabbrica dello zucchero inaugura il polo culturale

Rovigo : cultura ed economia spazi d'intersezione creativa con la 'fabbrica dello Zucchero' : E' stata presentata il 17 aprile al Censer (Centro servizi) di Rovigo la start up culturale "Fabbrica dello zucchero", così denominata per il fatto di avere sede nello spazio che fino al 1978 è stato uno zuccherificio. Si tratta di un progetto all'avanguardia che ha impiegato i fondi del bando della Regione Veneto "Por Fesr 2014-2020" destinati ordinariamente ad agricoltura, industria, commercio ed artigianato, ma estesi per la prima volta alle ...