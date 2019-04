Kikò Nalli e Ambra Lombardo si baciano al Grande Fratello VIDEO

Kikò Nalli - lettera ad Ambra Lombardo/ 'Nel tuo cuore tieni uno spazio anche me' : Kikò Nalli ha scritto una lettera ad Ambra Lombardo, le parole di lei spiazziano tutti: 'Lo penso molto', le parole di lui.

Grande Fratello 2019 - Tina Cipollari e Kikò Nalli : Qualcosa Non Quadra! : Cosa è accaduto dopo la fine della terza puntata del Grande Fratello? Chi ha vinto la gara auditel? Ma soprattutto l’amicizia tra Tina Cipollari e Kikò Nalli non convince! Ecco perchè! Grande Fratello, terza puntata: chi ha vinto la gara degli ascolti? Ma soprattutto che cosa è accaduto durante la notte tra Cristian Imparato e Daniele? Il litgio al vetriolo! Ieri sera in prima serata è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello ...

GF16 - Kikò Nalli litiga con Jessica Mazzoli : “Portatelo fuori…” : Grande Fratello 16, ennesima lite dentro la casa, questa volta tocca a Kikò e Jessica E’ appena andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime del GF 2019. E in questa circostanza i numerosi telespettatori hanno assistito all’incredibile scontro tra Kikò Nalli e Jessica Mazzoli. Il motivo del contendere? L’ex marito e la ragazza, … Continue reading GF16, Kikò Nalli litiga con Jessica Mazzoli: “Portatelo fuori…” ...

Kikò Nalli sbrocca. Lite furiosa al GF con l'ex di Morgan : Kikò Nalli è sicuramente uno dei più attivi nella Casa del Grande Fratello, ma la voglia di porsi come "padre di famiglia" lo ha portato a uno scontro violento con Jessica Mazzoli. Ieri ha suggerito ...

Grande Fratello - scoppia lo scontro tra Lemme e Kikò Nalli : “Un pagliaccio” : Grande Fratello, Kikò Nalli si scontra con Alberico Lemme: le parole che infastidiscono l’ex di Tina scoppia lo scontro al Grande Fratello tra Alberico Lemme e Kikò Nalli. I due concorrenti si trovano in disaccordo su diversi punti, ma in particolare su uno. Un discorso tenuto dal farmacista non è stato per nulla accettato dall’ex […] L'articolo Grande Fratello, scoppia lo scontro tra Lemme e Kikò Nalli: “Un ...

Grande Fratello - Kikò Nalli crolla : "Mi sto innamorando" : A far capitolare l'ex di Tina Cipollari è Ambra Lombardo, sexy professoressa di lettere "reclusa" nella Casa insieme a lui...