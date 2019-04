Kikò e Ambra | bacio all’improvviso al Grande Fratello 2019 | la reazione di Tina

Grande Fratello 16 - diretta quarta puntata 29 aprile : baci appassionati tra Ambra e Kiko. Alberico Lemme deve lasciare la casa : La diretta della quarta puntata del Grande Fratello 2019 che seguiamo come sempre su Leggo.it, è ricca di colpi di scena. Ivana Icardi è la prima eliminata della puntata. Guendalina...

Grande Fratello 16 Kikò e Ambra si baciano (Video) : Nella quarta puntata serale del Grande Fratello 16, Kikò Nalli ha avuto l'opportunità di rivedere Ambra Lombardo, la professoressa eliminata durante la scorsa puntata di cui si è praticamene innamorato.L'hair-stylist, che dopo l'eliminazione di Ambra aveva deciso di scriverle una lettera, ha rivisto Ambra soltanto durante uno dei classici Freeze.prosegui la letturaGrande Fratello 16 Kikò e Ambra si baciano (Video) pubblicato su TVBlog.it ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si baciano al Grande Fratello (VIDEO) : Kikò Nalli e Ambra Lombardo: scatta il bacio al Grande Fratello Se nella casa del Grande Fratello non nascesse un amore non sarebbe appunto il GF. Quest’anno, però, sembra essere nato qualcosa in più della semplice amicizia in una maniera così pulita e sincera che è stata tagliata di netto proprio sul più bello. Si sta parlando di Ambra Lombardo e Chicco Nalli: la prima è uscita dopo pochissime settimane all’interno della casa del ...

Gf - Ambra confessa : "Penso a Kikò. Mi sono presa una pausa dal mio fidanzato" : Colpo di scena al Grande Fratello 16 . Se fino a pochi giorni fa Kikò Nalli sembrava essere il solo a provare qualcosa per la bella professoressa Ambra, fresca di eliminazione dalla Casa, qualcosa è ...

Grande Fratello : Ambra in pausa di riflessione con il ragazzo. Adesso pensa spesso a Kikó. Leggi le sue parole : Colpo di scena al Grande Fratello. Ambra Lombardo, l’ultima eliminata del reality show condotto da Barbara d’Urso, ha ammesso di pensare spesso a Chicco Nalli, in arte Kikò, da quando ha lasciato il gioco.... L'articolo Grande Fratello: Ambra in pausa di riflessione con il ragazzo. Adesso pensa spesso a Kikó. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Kikò Nalli - lettera ad Ambra Lombardo/ 'Nel tuo cuore tieni uno spazio anche me' : Kikò Nalli ha scritto una lettera ad Ambra Lombardo, le parole di lei spiazziano tutti: 'Lo penso molto', le parole di lui.

News Gf - Ambra in pausa di riflessione col fidanzato : “Penso spesso a Kikò” : News Grande Fratello: la prof Ambra non riesce a dimenticare Chicco Nalli Colpo di scena al Grande Fratello. Ambra Lombardo, l’ultima eliminata del reality show condotto da Barbara d’Urso, ha ammesso di pensare spesso a Chicco Nalli, in arte Kikò, da quando ha lasciato il gioco. Tanto che la professoressa siciliana è entrata in crisi […] L'articolo News Gf, Ambra in pausa di riflessione col fidanzato: “Penso spesso a ...

Domenica Live - Ambra Lombardo commossa : "Penso spesso anche io a Kikò" : Ambra Lombardo è stata ospite di Domenica Live nella puntata del 28 aprile 2019. L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato del suo forte legame con Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari e ancora all'interno della casa del reality show. "Lui mi disse questo alla seconda settimana... mi guardò e mi disse "Ma tanto io sto tranquillo perché tanto tu una volta uscita da qua tu non torni indietro". Intendeva che l'esperienza mi sarebbe ...

Ambra Lombardo a Domenica Live rivela : “Mi piace Kikò Nalli” : Ambra Lombardo fa una rivelazione su Kikò Nalli: “Lui mi piace” A Domenica Live tra i tanti ospiti di questa puntata c’è stata anche la bellissima professoressa Ambra Lombardo, eliminata dalla casa del Grande Fratello per il grande dispiacere di Kikò Nalli con il quale stava creando un rapporto davvero speciale. Questa settimana l’ex di Tina Cipollari, ripensando a lei, ha deciso di scriverle una lettera d’amore ...

Grande Fratello - Kikò Nalli scrive una lettera ad Ambra Lombardi : lei gli promette grosse sorprese : L'eliminazione di Ambra Lombardi dalla casa del Grande Fratello ha particolarmente colpito Kikò Nalli, hair stylist ed ex-marito di Tina Cipollari che aveva confessato un interesse per lei ben oltre i limiti dell'amicizia. I due si erano molto avvicinati nella Casa e proprio ripensando a quei moment

Grande Fratello 16 : Kikò scrive una lettera per Ambra - Martina non si fida di Daniele : Kikò e Martina sono gli assoluti protagonisti di questi ultimi giorni della casa del Grande Fratello, arrivata alla sedicesima edizione su Canale 5. Se l'ex marito di Tina Cipollari ha scritto una lettera per Ambra Lombardo, la ragazza col cuore di latta ha fatto delle dichiarazioni inedite su Daniele. Grande Fratello: Kikò Nalli sente la mancanza di Ambra Nel corso del day time di oggi del Grande Fratello 16, Kikò ha dimostrato di sentire molto ...

Gossip GF 16 : Kikò Nalli scrive una lettera ad Ambra Lombardo : Kikò Nalli scrive una lettera d’amore ad Ambra Lombardo al Grande Fratello L’amore può nascere nei luoghi più strani e perché no anche in televisione. A Uomini e Donne ogni anno si innamorano tronisti e corteggiatrici (e le loro controparti); a Temptation Island può capitare che un single riesca a far scoppiare una coppia ben consolidata; e anche a Caduta Libera è capitato che il campione si innamorasse di una sfidante. Quindi non ...

News Gf - la lettera di Kikò per Ambra : parole d’amore per la professoressa : Grande Fratello, Kikò non smette di pensare alla professoressa Ambra! Kikò Nalli ha scritto una lettera per Ambra Lombardo! Il pensiero dell’hair stylist corre sempre verso la professoressa del Grande Fratello, che è stata eliminata nella puntata di martedì sera. Kikò forse non si aspettava un’uscita così prematura della concorrente, sperava di avere tempo di […] L'articolo News Gf, la lettera di Kikò per Ambra: parole ...

Grande Fratello - Kikò e Ambra lontani ma vicini : confessioni e parole su Instagram : Gf 16, Kikò Nalli e Ambra Lombardo già lontani dopo due settimane Cosa succederà tra Kikò e Ambra dopo il Grande Fratello? Che lui si sia preso una piccola cotta ormai è sicuro. Lo ha confessato alla concorrente eliminata ieri sera e se ne è parlato anche nella puntata di ieri sera. La stessa Barbara […] L'articolo Grande Fratello, Kikò e Ambra lontani ma vicini: confessioni e parole su Instagram proviene da Gossip e Tv.