Jessica Mazzoli dopo l’operazione parla per la prima volta al GF 16

(Di martedì 30 aprile 2019) Grande Fratello:rompe il silenziol’interventodel GF 16, come tutti sapranno ormai a menadito, è finita alcuni giorni fa in ospedale per operarsi per via di una pericolosa peritonite. Comunque sia adesso il peggio per la giovane ragazza è passato. E prorprio stasera si è collegata con i ragazzi del GF 16 per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute, dichiarando:“Ciao ragazzi, dai va meglio…Me la sono vista brutta…Spero di rivedervi presto…Avevo paura Barbara, soprattutto per Lara perchè sarei dovuta andare sotto i ferri per operarmi…Mia mamma mi ha convinta…E l’ho fatto…”A quel punto i ragazzi della casa del Grande Fratello 2019 hanno applaudito calorosamente la ex compagna dell’artista Morgan, augurandosi di poterla riabbracciare al più presto.non ...

