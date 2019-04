Jean Claude Juncker ' ritardato mentale' Daverio | candidato di +Europa | sconcerto in

Jean-Claude Roman sterminò moglie - figli e genitori per nascondere una vita di bugie : ora è uscito dal carcere : Una vita di bugie, prima da finto studente, poi da finto medico, con un finto impiego all’Organizzazione mondiale della Sanità: Jean-Claude Romand era riuscito a ingannare tutti, addirittura a godere della stima di parenti e amici, che lo ritenevano una persona affidabile e un buon padre di famiglia. Ma quando nel 1993 il suo castello di carte stava per sgretolarsi sotto il peso delle menzogne, non ha retto al timore dell’umiliazione e ha ...

Francia : torna libero Jean-Claude Romand - il finto medico che sterminò la famiglia : Jean-Claude Romand tornerà presto libero. L'uomo, oggi 65enne, nel 1993 sterminò la famiglia (i genitori, la moglie ed i due figli) solo per coprire una vita di debiti e bugie. Sebbene sia stato condannato all'ergastolo, nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Bourges ha deciso di accogliere l'istanza di libertà presentata dai suoi legali. Come riportato dal quotidiano francese Le Figaro, la sentenza diventerà esecutiva il 28 giugno. La sua ...

Jean-Claude Romand torna libero! Uccise moglie - figli e genitori per nascondere una vita di bugie : Sterminò la famiglia, tentò di uccidere l'amante e diede fuoco alla propria casa. Il caso di Jean-Claude Romand è stato uno degli eventi di cronaca nera più significativi della fine del XX secolo. Ora la corte d’appello di Bourges, in Francia, ha deciso di concedere la libertà condizionale al finto medico 65enne. Per circa 15 anni aveva finto di essere chi non era di fronte ai membri della sua famiglia e agli amici, si era costruito un'esistenza ...

Entro il 28 giugno sarà scarcerato Jean-Claude Romand - che nel 1993 uccise sua moglie - i suoi figli e i suoi genitori e fu protagonista di un romanzo di Emmanuel Carrère : La corte d’appello di Bourges, in Francia, ha deciso di concedere la libertà condizionale a Jean-Claude Romand, l’uomo che nel 1993 uccise sua moglie, i suoi figli e i suoi genitori dopo aver loro mentito per anni a proposito del suo lavoro,

Tornerà libero Jean-Claude Romand - il bugiardo assassino che ispirò Carrère : La storia di questo finto medico francese con un finto impiego da ricercatore presso l'Oms è stato uno dei fatti di cronaca più eclatanti di Francia: ha ispirato 'L'avversario', il primo libro di ...

Jean-Claude Romand - dopo 26 anni di prigione il finto medico torna libero : Dalla prima menzogna durante gli anni di scuola a Lione al quintuplo omicidio, il caso Romand è uno degli eventi di cronaca nera più significativi della fine del XX secolo. Romand è nato nel 1954 in ...

Il congedo di Jean-Claude Juncker a Strasburgo - "insieme mai così tanti progressi in campo sociale" : Tempo di saluti per Jean-Claude Juncker e per il Parlamento Europeo. "Abbiamo raggiunto qualcosa, bisogna amare l'Europa, viva l'Europa" ha detto il presidente della Commissione europea salutando così nel suo intervento in aula i deputati del Parlamento europeo alla loro ultima plenaria prima delle elezioni di maggio.Juncker, spiegando di parlare "con il cuore pesante per l'addio alla politica di tanti colleghi", ha rivendicato i ...

Jean-Claude Juncker barcolla con la torcia infuocata - a un passo dal dramma : la first lady del Rwanda... : Attimi di paura in Rwanda con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ancora una volta protagonista di una imbarazzante gaffe. Durante una cerimonia di commemorazione del genocidio nel Paese africano, Juncker ha sfiorato la first lady Jeanette Kagame, moglie del primo ministro rw

Fabio Fazio che intervista Jean Claude Juncker è ridicolo - chi bastona il conduttore 'inginocchiato' : Fabio Fazio nell'ultima puntata di Che tempo che fa ha intervistato Jean Claude Juncker , presidente della Commissione europea. Un'altra ospitata in cui, sostiene ItaliaOggi , il conduttore non ha ...

Jean Claude Juncker : "Il no deal il 12 aprile è un'ipotesi sempre più verosimile" : "Credo che il no deal il 12 aprile a mezzanotte sia diventata un'ipotesi sempre più verosimile". Lo dice senza mezzi termini il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker all'...

Agorà - Jean-Claude Juncker demolito da Massimiliano Fedriga : "Ma chi rappresenta quello?" : Gitarella in Italia per Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea vicino al termine del suo mandato. E ovviamente non ha perso l'occasione per sparare ad alzo zero contro uno dei suoi bersagli preferiti: l'Italia stessa. Nella serata di martedì, infatti, Juncker ha affermato che "

Jean Claude Juncker a Giuseppe Conte : "Serve uno sforzo supplementare - l'Italia preoccupa". Il premier prova a rassicurarlo : "Sono leggermente preoccupato per il fatto che l'economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita economica". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker al termine del colloquio a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. "Vorrei che le autorità italiane facessero sforzi supplementari per mantenere in vita la ...