Italiana uccisa da baby gang a Nottingham | confessano tutte le sei ragazze indagate

Manchester - uccisa una ragazza Italiana di 26 anni : Una ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester , in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto: lo riporta il ...

Italiana uccisa a Manchester - consolato a Londra segue caso : Il consolato d`Italia a Londra, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità inglesi, segue con la massima attenzione il caso di Lala Kamara, 26enne Italiana deceduta a Manchester, ed è in costante contatto con i familiari della connazionale per garantire loro ogni possibile assistenza. Lo riferiscono fonti della Farnesina. La ragazza è stata trovata morta sabato in un appartamento della zona di Greater Manchester. La vittima - ...