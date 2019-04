Italiana uccisa da baby gang a Nottingham - confessano tutte le sei ragazze indagate : Mariam Moustafa morì dopo un'agonia di circa un mese in seguito alla brutale aggressione subita all'uscita di un centro commerciale. Inizialmente solo tre ragazze avevano confessato il proprio coinvolgimento. Mariam era a Nottingham per studiare ingegneria

Manchester - uccisa una ragazza Italiana di 26 anni : Una ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester , in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto: lo riporta il ...

Italiana uccisa a Manchester - consolato a Londra segue caso : Il consolato d`Italia a Londra, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità inglesi, segue con la massima attenzione il caso di Lala Kamara, 26enne Italiana deceduta a Manchester, ed è in costante contatto con i familiari della connazionale per garantire loro ogni possibile assistenza. Lo riferiscono fonti della Farnesina. La ragazza è stata trovata morta sabato in un appartamento della zona di Greater Manchester. La vittima - ...