Italia paese d' onore al salone del food di Toronto

'Non voglio essere ricco in un Paese povero' : Enrico Mattei e la rinascita industriale Italiana : ... che sotto la sua energica guida venne messa nelle condizioni di trattare alla pari con i grandi del mondo, costruendo al contempo rapporti inediti con gli stati emergenti del terzo mondo, della cui ...

L'Italia non è un Paese per startup : Emmanuele Macron ha detto di voler fare della Francia una "startup nation", lo ha detto in inglese!,, Israele lo è già, suscitando l'invidia del mondo . Alla fine ci si dimentica della situazione in ...

Sanità - tra i medici europei che lasciano il loro Paese più della metà sono Italiani : reclutati su Linkedin - paga molto più alta : La fuga dei medici italiani. Tra i camici bianchi europei che lasciano il loro Paese, il 52% è costituito proprio da italiani: più della metà, mentre i tedeschi seguono molti distanti con il 19 per cento. I dati della Commissione Ue raccontano una realtà che è già da tempo sotto gli occhi delle Aziende sanitarie locali. La regione con il maggior numero di medici che espatriano è il Veneto, con 80 professionisti su 1.500 che emigrano ogni anno. ...

Migranti - Italia secondo Paese per accoglienza in Ue con 47.885 richieste accettate. Superata la Francia : L’Italia è il secondo Paese in Europa per numero di Migranti accolti, superando così la Francia nel 2018 e rimanendo dietro solo alla Germania. L’analisi di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, mostra che l’anno scorso il nostro Paese è arrivato ad accogliere 47.885 persone contro le 41.440 di Parigi. Entrambi i Paesi sono ben distanti dalle cifre di Berlino che nel 2018 ha aperto le porte a 139.600 ...

Morbillo - Unicef : “169milioni di bambini non hanno ricevuto il vaccino - l’Italia 5° Paese per bimbi non vaccinati” : Secondo l’Unicef, circa 169 milioni di bambini – in media 21,1 milioni l’anno – tra il 2010 e il 2017 non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Morbillo. Nei primi tre mesi del 2019, nel mondo sono stati segnalati più di 110.000 casi di Morbillo – circa il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Circa 110.000 persone, molte delle quali bambini, sono morte a causa del Morbillo nel ...

25 aprile - Appendino alla fiaccolata : “Ministri assenti? Sgarbo al Paese - è la festa di tutti gli Italiani” : “Un ministro che non partecipa alle celebrazioni per il 25 aprile compie uno Sgarbo istituzionale nei confronti di un Paese”. Con queste parole la sindaca Chiara Appendino commenta la scelta di Salvini e dei ministri leghisti di non partecipare alle celebrazioni per il 25 aprile previste per oggi in tutta Italia: “È una festa che deve appartenere alle istituzioni tutte, a prescindere dal colore politico, tutti devono ribadire che questa festa ...

"L'Italia accolga i migranti gay - se nel loro Paese non sono protetti" - la decisione della Cassazione : Prima di negare lo status di rifugiati ai migranti che dichiarano di essere omosessuali e di rischiare la vita se rimpatriati a causa del loro orientamento sessuale, si deve accertare se nei Paesi d'origine non solo non ci siano leggi discriminatorie ma anche verificare che le autorità del luogo apprestino "adeguata tutela" per i gay, ad esempio se colpiti da "persecuzioni" di tipo familiare. Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ...

Moody's - per l'Agenzia l'Italia sarà un paese sempre più anziano e in crisi : ... che in un suo studio ha provato a tratteggiare le conseguenze sull'economia italiana di quello che si candida a diventare il paese più vecchio del mondo, dato che nel 2040 - dati Istat alla mano - ...

L’Italia è quel paese dove si celebra Ovidio con 2 anni di ritardo sul bimillenario : Il Consiglio dei ministri ha approvato le norme che regolano il comitato per le celebrazioni dell'anno ovidiano per il bimillenario dalla morte del poeta latino Publio Ovidio Nasone. Che, però, era nel 2017 ed è quindi già passato. Dunque, festeggeremo l'autore delle "Metamorfosi" con duemila e passa anni di ritardo.Continua a leggere

Clima - Greta : “l’Italia il paese con più partecipanti allo sciopero - i ragazzi devono esserne orgogliosi” : “E’ stupefacente, l’Italia è stato il paese con più partecipanti allo sciopero per il Clima, e i ragazzi devono esserne orgogliosi“. Lo ha detto stasera al Tg1 l’attivista svedese sedicenne per il Clima Greta Thunberg. “Penso che gli adulti e i politici per farsi perdonare debbano cominciare ad agire – ha aggiunto Greta -. Ma lo devono fare adesso, perché se continuano a mentire, non possono essere ...

Immatricolazioni auto - allarme per il nostro paese : “l’Italia registra il calo peggiore d’Europa” : calo generale delle Immatricolazioni per tutti i maggiori mercati europei. L’Italia, in particolare, necessita di un più accelerato rinnovo del parco circolante Anche a marzo prosegue la flessione del mercato dell’automobile in Europa: dopo un febbraio che si era chiuso in linea con lo scorso anno, torna a registrarsi un calo, simile a quanto archiviato a inizio anno. Secondo l’ACEA, l’Associazione dei Costruttori europei, le vendite ...

Il ministro degli Esteri svizzero : "Il nostro Paese importante per l'export Italiano. Vale più di Cina e India messe insieme" : 'L'Italia esporta più verso la Svizzera che verso la Cina e l'India messe insieme, ed è il nostro terzo partner commerciale'. Ignazio Cassis usa questi due dati per descrivere lo stato delle relazioni ...

Ciclismo - Giro d'Italia : 170 ore 'narrate' in diretta sulla Rai. Cairo : 'Unisce il Paese' : ... il Giro è un grande spettacolo nazionalpopolare, con 13 milioni di persone che attendono i corridori sulle strade, venduto in 198 Paesi nel mondo. Quest'edizione poi mi sembra davvero molto ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Dorothea Wierer : “Una grande occasione per il nostro Paese” - Sofia Goggia : “L’Italianità è già un valore sopra tutto” : Cresce l’attesa per la decisione del Cio sula sede delle Olimpiadi Invernali 2026, con la candidatura italiana di Milano e Cortina contro quella svedese di Stoccolma e Are. La scelta verrà effettuata il prossimo 24 giugno a Losanna e sono numerosi gli interventi da parte degli sportivi azzurri in sostegno al progetto. In tal senso oggi, a margine della cerimonia di premiazione delle Fiamme Gialle svoltasi a Roma, Dorothea Wierer e Sofia Goggia ...