Inter | Marotta rassicura Spalletti | “ha un contratto | siamo sereni”

Il prossimo allenatore dell’Inter? Marotta risponde così : ”Se abbiamo scelto l’allenatore del prossimo anno? C’e’ Spalletti, ha un contratto... Siamo sereni”: sono le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Beppe Marotta durante la presentazione del libro Da Calciopoli ai Pink Floyd” di Alberto Costa. I nerazzurri sembrano veramente indirizzati a confermare Luciano Spalletti anche per la prossima stagione, il terzo posto in classifica rappresentava forse ...

Inter : Marotta - tecnico? C'è Spalletti : ANSA, - MILANO, 29 APR - ''Se abbiamo scelto l'allenatore del prossimo anno? C'è Spalletti, ha un contratto... Siamo sereni'': lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, durante la presentazione del ...

Marotta vuole Allegri all'Inter : L'ex amministratore delegato, ora all'Inter, vorrebbe portare l'attuale allenatore bianconero a Milano e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , non vorrebbe farselo sfuggire qualora il ...

Inter-Juve - Paratici : “Marotta importantissimo per me” : Beppe Marotta e’ stato ”importantissimo” per di Fabio Paratici. La conferma è arrivata dallo stesso ds della Juventus, ai microfoni di Dazn:”Ora lavora per un altro club – evidenzia Paratici – e ognuno fa i suoi interessi per il proprio club. Per me e’ stato importantissimo, se sono arrivato a fare il dirigente a un certo livello grandi meriti vanno a lui che mi ha insegnato tantissimo. Abbiamo ...

Inter-Juve - Marotta : “il ciclo in bianconero era finito” : ”Ho passato anni splendidi alla Juventus. Li’ e’ finito il mio ciclo, ora se ne e’ aperto un altro: vorrei tanto tornare a vincere anche con l’Inter. Io, Paratici e Nedved siamo amici ma oggi siamo avversari. Oggi dico forza Inter perche’ mi identifico con questi colori e nella fiducia della societa’, che va ripagata con risultati importanti”.Sono le dichiarazioni dell’ad ...

Luciano Moggi e Inter-Juventus : "Il vero derby d'Italia sarà tra Marotta e Paratici" : A giocarsi la Coppa Italia saranno Lazio e Atalanta, due squadre diverse nel rendimento, ma simili nella conduzione del progetto sia sportivo che economico. Che però arrivano in finale con percorsi diversi. La squadra romana, nonostante un' incostanza di risultati (che l' hanno portata a perdere add

Juventus - contatti continui con l'Inter : sarebbe stato offerto Higuain - Marotta dice no : Uno dei nomi che saranno al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato già 'oggetto' di calciomercato nelle ultime due sessioni visto che ad agosto era stato ceduto al Milan, mentre a gennaio è passato al Chelsea, sempre in prestito con diritto di riscatto. Il rendimento dell'attaccante argentino, però, è stato al di sotto delle aspettative, sia con la maglia rossonera, sia in ...

Felipe Melo : 'Io Interista - mi dicono che parlo male della Juve. Dybala? Icardi diverso e Marotta...' : Non è ancora tra i migliori dieci al mondo secondo me. Credo che l'uomo giusto per l'Inter sia solo uno: Josè Mourinho. Chi dice il contrario non capisce un c***o di calcio. E' il numero uno. Stop. ...

Inter - Marotta avrebbe stilato una lista di possibili acquisti : ci sarebbe anche Gundogan : L'arrivo di Zhang in Italia non è stato programmato solamente per assistere al big match fra Inter e Juventus, dove la sua squadra vuole necessariamente 'vendicare' la sconfitta dell'andata, ma anche per costruire la rosa per la prossima stagione con lo staff dirigenziale. Con la Champions League oramai vicinissima, la proprietà e la dirigenza sono pronte a gettare le basi per allestire una super squadra per la prossima stagione, per cercare di ...

Inter - Marotta ad Appiano : per lui prima volta da ex contro la Juve : Due giorni a Inter-Juventus e l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha voluto far sentire il supporto della società alla squadra raggiungendo Appiano Gentile per l’allenamento. La sfida contro la Juventus sarà il primo confronto da avversario per Marotta. La Juventus arriverà a San Siro da campione d’Italia, l’Inter punta a consolidare il terzo posto sfruttando anche lo scontro diretto tra Torino e Milan. Scarica gratis o ...

Inter - retroscena Marotta : fu vicino al Milan - ma rifiutò l'offerta di Elliott! : L'amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, Beppe Marotta, fu vicino al Milan: rifiutò però l'offerta di Elliott

Inter - Marotta avrebbe stilato una lista di possibili acquisti : ci sarebbe anche Kovacic : Mancano oramai 5 giornate alla fine del campionato e l'Inter oramai è ad un passo alla matematica qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. L'attesa è notevole anche per il match di sabato sera, il derby d'Italia, dove l'Inter affronterà in casa la Juventus. Oltre al calcio giocato, i media sportivi stanno dando molta rilevanza al mercato Interista, con la dirigenza che è pronta a costruire una rosa in grado di lottare per ...

Inter - Marotta con l'arrivo di Conte sarebbe pronto a puntare su Milinkovic-Savic : L'Inter sta già lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L'uscita dal settlement agreement faciliterà questo processo, visto che il club non sarà più limitato dai paletti del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha confermato che si cercherà di puntare su profili vincenti e in questa fase il dirigente nerazzurro sta in primis lavorando per la panchina. Il nome in pole position resta quello di ...

Inter - cosa manca per convincere Conte a sposare il progetto? Marotta lo sa bene… : Antonio Conte potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Inter, il dopo Spalletti sta prendendo forma: Marotta al lavoro L’Inter si appresta a vivere un’estate caldissima, caratterizzata dalla querelle per quanto concerne l’allenatore. Spalletti sembra avere i giorni contati in nerazzurro, nonostante le smentite di rito. Beppe Marotta vuole dare un altro tocco “bianconero” dopo il suo arrivo, portando ...